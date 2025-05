Sube el precio del petróleo, China sonríe y Arabia Saudita festeja

El acuerdo implica que USA reducirá al 30% los aranceles sobre los productos chinos que fueron subidos al 145%, mientras que China reducirá los aranceles de represalia del 125% al 10%.

Capital Economics estimó que, tras el acuerdo, los aranceles totales de USA sobre China promediarían alrededor del 40%, mientras que los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses rondarían el 25%.

petrolera 2.jpg Los mercados se sienten aliviados, pero persiste la incertidumbre sobre la duración de esta distensión.

China

La recuperación de precios encuentra a China stockeada en crudo que compró en la baja de los precios.

China había acelerado las importaciones de crudo barato en marzo y abril, ante la incertidumbre en la relación con USA.

Los flujos de crudo iraní y ruso hacia China se recuperaron de los mínimos observados a principios de 2025, cuando Donald Trump presionó con sanciones al petróleo de ambos proveedores de China.

Clyde Russell, columnista de Reuters, estimó que China almacenó 1,74 millón de bpd en marzo y continuó almacenando en abril.

Es probable que la caída de los precios del petróleo en los últimos meses apoye y prolongue este patrón.

La tasa de utilización de los tanques de crudo de las grandes petroleras chinas fue del 62% en abril, lo que sugiere que aún queda suficiente capacidad para seguir acumulando existencias.

salman putin.jpg Personajes decisivos en el precio internacional del petróleo: Mohammed bin Salman y Vladimir Putin.

Arabia Saudita

Arabia Saudita impulsa un aumento de la producción petrolera más rápido de lo previsto entre los 8 miembros de la OPEP+ que aún mantenían un límite a su producción.

Entonces, Arabia Saudita apunta a una mayor demanda en el futuro.

Sin embargo, esta mayor demanda no ayudará a los saudíes a evitar dificultades fiscales porque no se espera que el petróleo regrese, por ahora, a US$ 90 por barril, el precio que el Reino necesita para equilibrar su Presupuesto.

La producción en el desierto saudita logra uno de los costos más bajos del mundo pero también provoca hábitos de gasto, en especial con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en el poder.

Durante la anterior gran caída del precio del petróleo —provocada por la guerra saudí contra el 'shale' estadounidense—, Arabia Saudita tuvo que implementar medidas de austeridad cuando el crudo Brent bajó de US$ 112 por barril en junio de 2014 a US$ 48 en enero de 2015.

Los sauditas lograron quebrar a muchas perforadoras del esquisto estadounidenses pero su táctica impactó en las cuentas fiscales sauditas.

Desde entonces, sus líderes se esfuerzan por diversificar la economía más allá del petróleo. En el 1er. Trimestre 2025, la economía de Arabia Saudita se expandió +2,7% por sus sectores no petroleros, que crecieron +4,2% durante el período. No lo están pudiendo repetir en el 2do. Trimestre.

Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, Riad necesita US$ 96,20 por barril para equilibrar su presupuesto. Hoy día, imposible.

Pero la tregua arancelaria al menos elimina el riesgo de recesión en el corto plazo, y es muy importante porque ayuda a recuperar, en parte, el precio del crudo.

En el conflicto, el déficit presupuestario de Arabia Saudita iba hacia el 5% del PIB: austeridad.

Durante el 1er. Trimestre 2025, el Reino registró un déficit presupuestario superior a la mitad de su pronóstico para todo el año (US$15.600 millones): los ingresos petroleros interanuales se desplomaron 18%, hasta los US$ 40.000 millones.

El Ministerio de Finanzas había estimado el déficit anual en US$ 27.000 millones, 2,3% del PIB. Si la caída del precio del petróleo continuaba, podría superar los US$ 50.000 millones, aumentando el endeudamiento público.

El economista de Goldman Sachs, Farouk Soussa, declaró a Bloomberg que si el Brent promediaba US$ 62 por barril, el déficit de Arabia Saudita podría dispararse a US$ 67.000 millones para todo el año 2025.

------------------------

Más noticias en Urgente24:

"No hay repunte en la construcción": La empresa Ferrum (Grupo FV), en una crisis profunda

Privatizaciones: Crisis en FAdeA hace estallar a los empleados

Karina Milei vs. Santiago Caputo: Conferencia de prensa el lunes 12/5 por un PAMIescándalo

Salta, Chaco, San Luis y Jujuy: Cuántos votaron es tan importante como quién ganó