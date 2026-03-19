El petróleo se dispara y los combustibles vuelven a subir

Con este nuevo cuadro tarifario, cargar combustible se vuelve cada vez más costoso para los automovilistas rosarinos.

En el caso de un auto con tanque de 45 litros, llenarlo con nafta súper puede demandar entre unos $83.880 y $88.965, según la estación elegida. Si se opta por nafta premium, el gasto ya supera los $91.000 y puede acercarse a los $98.100. En vehículos con tanque de 60 litros, la cuenta escala todavía más: completar con súper cuesta entre $111.840 y $118.620, mientras que con premium trepa hasta $130.800.

image Nuevo golpe al bolsillo.

El petróleo se dispara

Tal lo informado por Urgente24, a tres semanas del inicio del conflicto en Medio Oriente, que anticipaba que los precios del petróleo se elevarían por encima de los 100 dólares el barril, los analistas ya dejan muy atrás esa cifra y hablan de US$150 e incluso US$200 el barril, si el estrecho de Ormuz continúa cerrado.

Vale recordar que el 9 de marzo, el precio del crudo Brent de referencia mundial alcanzó casi los US$120 y no cayó por debajo de los 100 dólares desde el 13 de marzo...

Ayer el ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, que provocó ataques iraníes contra instalaciones de petróleo y gas en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, elevó aún más los precios del crudo, que superó los US$108 por barril.

Ya iniciado el día 20 de la guerra en Medio Oriente, los mercados energéticos muestran una reacción cada vez más pronunciada: el precio del petróleo se acercaba a los USD 115 por barril, mientras que el gas natural registró avances aún más contundentes y saltaba casi 25%, lo que implica que más que duplicó el precio desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

En el epicentro de la escalada bélica, Irán lanzó bombardeos que alcanzaron a países vecinos como Qatar y Arabia Saudita y generaron daños materiales significativos, entre ellos un incendio en la refinería de Ras Laffan, cerca de Doha y la principal de gas natural licuado (GNL) del país; y en un depósito de combustible para aviones.

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