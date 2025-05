Con 78% de tenencia de pelota, Manchester City perdió la final de la Copa FA

Fue el mayor éxito en la historia del Crystal Palace. Antes de esto, el equipo jugó la final del torneo 2 veces (1990 y 2016).

El City tuvo el control del balón durante 78% del tiempo de juego y pateó 26 veces al arco, de los que acertó 6, según Opta. Nada.

Guardiola dijo después del partido que su equipo había hecho todo lo que podía.

"No marcamos, así que felicitaciones al Crystal Palace por la victoria; lo hicimos todo", declaró a BBC Sport. "Hoy fuimos más agresivos. Pero si no marcas goles, no ganas".

“En los 2 últimos partidos rematamos 50 veces”, añadió en la rueda de prensa posterior al partido. “El fútbol a veces es así. Lo hicimos todo y ellos defendieron bien. Creamos ocasiones. Controlamos muy bien las transiciones. Lamentablemente, no pudimos ganar y felicitamos al Crystal Palace”.

Guardiola fue visto hablando con el portero del Palace, Henderson, tras el final.

Henderson dijo: "Solo quería estrecharle la mano a Pep Guardiola y creo que él estaba decepcionado porque dijo que yo perdía tiempo de juego", declaró el jugador de 28 años a ITV. "Le dije: 'Ya conseguiste los 10 minutos (de prórroga) que querías, así que no me guardes rencor'".

El Crystal Palace es propiedad de un consorcio de inversores liderado por John Textor, 45%. Él fue campeón en Brasil con su Botafogo. Otros inversores son Josh Harris, David Blitzer y Steve Parish, quien también es el presidente del club.

Durante décadas, el Notts County, actualmente en la 5ta. división del fútbol inglés, fue considerado el club profesional más antiguo, fundado en 1862.

Pero el escritor Peter Manning, en un trabajo encargado por el Crystal Palace Football Club, ha descubierto la relación entre la actual entidad londinense, fundada como club profesional en 1905, y otro club de cricket y fútbol (Crystal Palace) creado en 1861, por la empresa Crystal Palace Company.

N obstante, nunca había ganado importante.

La Football Association Cup -por motivos de patrocinio, The Emirates FA Cup-, es una competición oficial anual de eliminación directa, organizada por la Football Association.

La FA Cup se disputó por primera vez en la temporada 1871 / 1872, y participan todos los equipos que compiten en la Premier League, la Copa de la Liga y las 5 categorías por debajo, así como determinados equipos amateurs del fútbol de Inglaterra y Gales.

