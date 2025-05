Esperan tormentas intensas en la noche del sábado y madrugada de domingo

"Hay emergencia para la noche, por eso estamos muy preocupados con la evacuación de la ruta 9. También nos preocupan los barrios que están bajo agua", dijo Bullrich.

La funcionaria nacional se reunió con el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las Fuerzas Federales supervisando el operativo por las inundaciones.

Mientras tanto Axel Kicillof, confirmó el diálogo con Bullrich y Petri durante una conferencia de prensa en Puente 12 (LA Matanza) donde agradeció la coordinación con Nación y pidió a la población no salir a las rutas.

Agregó que buscan a tres personas desaparecidas en el partido de Rojas.

Junto al gobernador estaban los ministros bonaerenses Javier Alonso (Seguridad), Andrés "Cuervo" Larroque (Hábitat y Desarrollo Urbano), Nicolás Kreplak (Salud), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Martín Marinucci (Transporte) y Carlos Bianco (Gobierno).

En ese orden el director de Defensa Civil de la Provincia, Fabián García, confirmó que la cifra de evacuados sube en el norte bonaerense, principalmente en Zárate, Campana y San Antonio de Areco. Explicó que “el número va cambiando porque muchos no van a los centros de evacuados, sino a casas de familiares u otros refugios alternativos”.

En diálogo con LN+, Luis Petri, dijo que desde la administración nacional están en contacto con las autoridades locales y que el presidente Javier Milei sigue de cerca la situación.

“Estamos poniendo todos los recursos del Estado Nacional, por pedido de Javier Milei”, remarcó para luego detallar que "los primeros trabajos apuntan a la asistencia a los damnificados"

Más adelante señaló que la cantidad de evacuados que al cierre de esta noche superba los 2800 afectados, dijo también volvió de una zona donde "rompieron una ruta para posibilitar que el caudal de agua drene”,

Recordemos en la tarde noche del viernes, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, remarcó "la complicada situación en la zona" y pídió "suspender las actividades en todo lo posible"

Diócesis Zárate - Campana

El obispo de Zárate-Campana, Pedro Laxague, compartió un mensaje a la comunidad local:

Querida Familia de la Diócesis de Zárate-Campana:

Estuve hoy en el centro de evacuados habilitado en el Club Ciudad de Campana: es muy fuerte escuchar la frase “lo perdimos todo”, la cifra de evacuados allí era de 1200 al mediodía y se iba incrementado.

Esta es la realidad que enfrentamos, no tener nada … pero no es solo desolación, por otra parte está la esperanza en la generosidad de la gente: chicos y grandes ofreciéndose como voluntarios para preparar comida, trasladar gente en sus vehículos propios, conseguir lo que haga falta, etc.

Nuestras comunidades rápidamente se están organizando para brindar la ayuda necesaria: si vieran la alegría de la Comunidad del Carmen de Campana, parecía que se preparaba una gran fiesta… como se nota el amor de Dios en el rostro de la gente, su mirada.

Seguimos juntos atentos a esta situación: ¡nadie se salva solo!

Frío y viento

Recordemos que cerca de las 21.00 llegará una masa viento frío y luego una seria de tormentas intensas que se irán dispersando al avanzar la madrugada. Las tormentas se desplazan desde el oeste bonaerense.

Están en lugar seguro los niños que permanecían dentro de un micro al ser sorprendidos por el fenómeno en la ruta 9 a la altura de Campana. Fueron llevados en helicóptero de la Policía provincial hasta un club de la zona.

Climatólogos privados acotan que en la tarde del lunes tendríamos lluvias otra vez, pero de menor intensidad. Esperan que las precipitaciones concluyan en la madrugada. En CABA se votará sin lluvia.

