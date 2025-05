Boca: el grito de desahogo de Paredes revela su compromiso con la Roma

image.png El alivio también es para Scaloni y la Selección Argentina: Paredes sumó rodaje

Eso volvió a despertar anhelos en Boca. Eso y las declaraciones de Ranieri: "Si él no quiere quedarse, yo no detendré a nadie", dijo sobre el volante. También sentenció: "Todos los rumores que escucho sobre Leandro son de ustedes, no de él".

Es que cada vez que el jugador pierde terreno en Roma, las esperanzas en Boca aumentan. Es inversamente proporcional. Así que, siguiendo con esa ecuación, hoy volvió a alejarse. No es matemático, pero en términos simbólicos es una deducción válida. Sobre todo viendo el fuerte grito de gol que celebró tras su tiro libre.

El golazo de Paredes que desató su alivio: entre la Roma y Boca

Al minuto 58´, Paredes disparó desde media distancia una pelota parada en favor de la Loba y la puso contra el palo derecho del arquero, a un rincón. Inatajable. Inmediatamente, se fue corriendo a festejarlo con la tribuna, con la boca llena de gol y un grito que manifestaba desahogo. Lógico, teniendo en cuenta que no jugaba hacía un mes.

image.png Comprometido

Paredes se tomó todo el tiempo del mundo para festejar. Se le sumaron compañeros, se fueron, y Paredes se mantuvo estoico mirando a la hinchada. Serio, seguro del golazo que acababa de hacer y de que era importante para el equipo. Y, además, por si faltaba algo más, se besó el escudo de la camiseta unos largos segundos. Y varias veces.

Su compromiso con la Roma quedó claro. Su amor por la Roma quedó claro. No necesariamente signifique una extensión del contrato a mediados de año, pero sí está claro que, antes que Boca, tiene el foco puesto en Italia.

