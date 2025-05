La insólita analogía del Chicho Serna que enojó a los hinchas de Boca

Embed - Golazo24 on Instagram: " Polémicas que arden | Juan Román Riquelme volvió a encender la mecha entre los hinchas de Boca con declaraciones que generaron rechazo. Durante el 75º Congreso de la FIFA en Paraguay, el presidente xeneize aseguró: “Que no se dejen llenar la cabeza”, apuntando a los medios por el malestar en el club. Sus palabras no cayeron bien, especialmente tras el clima caliente que se vive en La Bombonera y la profunda crisis deportiva e institucional. Crisis sin freno | Boca atraviesa un momento crítico: dos años sin títulos, fuera de competencias internacionales y sin entrenador definido tras la salida de Gago. El plantel carece de jerarquía, los resultados no acompañan y la paciencia de los hinchas se agota. Las palabras de Riquelme, lejos de calmar las aguas, parecen profundizar la grieta en un club que supo ser sinónimo de unidad y pasión. Acusaciones y escándalos | Como si fuera poco, el Director de Seguridad de la Nación denunció a Riquelme por presunta asociación ilícita. La demanda incluye supuestas irregularidades con los abonos, carnets y hasta la desaparición de indumentaria oficial. La Justicia deberá investigar, pero el escándalo ya está instalado y mancha aún más la imagen del ídolo devenido dirigente. ¿Dónde quedó el ídolo? | La gestión de Riquelme, que alguna vez prometió devolverle la gloria al club, hoy se tambalea. Sus dichos, las internas políticas, los malos resultados y el hartazgo de los hinchas dibujan un panorama desolador. ¿Es justo culpar solo a los medios? ¿Cuándo llegará la autocrítica que esperan los socios y simpatizantes? #Riquelme #BocaJuniors #FIFA #CongresoFIFA #CrisisEnBoca #HinchasXeneizes #DenunciaRiquelme #EscándaloBoca #FútbolArgentino #DeclaracionesPolémicas ¿Está Riquelme a la altura de Boca como dirigente o su idolatría lo está protegiendo demasiado?"

