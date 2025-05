Mauricio Macri dejó la campaña porteña para marcarle la cancha a Riquelme

MAURICIOMACRIDEJOLACAMPANAPORTENAPARAMARCARLELACANCHAARIQUELMEFOTO1.jpg Mauricio Macri dejó la campaña porteña y coincidió con Juan Román Riquelme en el Congreso de la FIFA en Paraguay, la actitud de ambos fue notoria.

La bronca de Mauricio Macri por la gestión de Riquelme en Boca

El trasfondo es más que futbolístico: el ex presidente de la Nación no oculta su enojo y disgutos con la gestión actual del club, y desde el entorno de Riquelme acusan a sectores ligados al macrismo de operar para desestabilizarlo. En medio de un Boca que no juega copas internacionales y con presión interna, este cruce en Paraguay no haría más que avivar las tensiones.