Un histórico de Boca y macrista destrozó a Riquelme: "Es el peor presidente"

Carlos Mac Allister, histórico ex defensor de Boca, vinculado al PRO y ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri, brindó un extenso reportaje en Radio Rivadavia, no le tuvo piedad a Juan Román Riquelme y lo acusó de ser “el peor presidente” de la historia del club. Macri, como Nº2 de Andrés Ibarra, perdió las elecciones que ganó Riquelme. Mac Allister apoyaba esa lista.