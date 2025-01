Leandro Paredes coquetea con Riquelme pero enfureció cuando lo reemplazaron en la Roma

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1885076393576325632&partner=&hide_thread=false ¿HABRÁ SIDO SU ÚLTIMA VEZ EN EL OLÍMPICO? Leo Paredes dejó el campo ante Frankfurt a la espera de conocer su futuro.



Toda la #UEL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FkLDTNIQLQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2025

¿Qué fue lo que dijo Claudio Ranieri sobre Leandro Paredes?

Luego del triunfo en el estadio Olímpico, que le permitió a la Roma acceder al repechaje de la UEFA Europa League, el entrenador fue consultado sobre la situación del mediocampista argentino. “No me interesan los rumores. Estoy muy feliz si se queda. Él sabe cuánto lo respeto. Me entristecería perder a un campeón del mundo y a un tipo increíble que, incluso cuando no jugaba, entrenaba con (Mats) Hummels a toda velocidad”, expresó el italiano en conferencia de prensa. Sin embargo, agregó: “Entiendo las necesidades de cada jugador y de cada familia. Pero él no me dijo nada”.