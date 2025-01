Diego Latorre abrió fuego contra Gago por Boca 2025: "Reduccionista, erróneo..."

De ahí, “Gambeta” Latorre disparó: “Gago es un técnico que tiene cosas interesantes. Lo que sí no comparto para nada es una corriente nueva de entrenadores que no solamente está representada por Gago. Creen que van a ganar el partido ellos y no son serviciales para ayudar a que los jugadores lo ganen. Parece bastante obvio, pero es algo que divide. Con lo que dijo el otro día que 'los jugadores no hicieron lo que veníamos ensayando' se pone encima de un equipo de fútbol en lugar de ser servicial a los jugadores. En definitiva, tiene que ayudar a que un jugador o un equipo crezca”.