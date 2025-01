Riquelme y un punto final al mercado de pases con 7 refuerzos pero Gago quiere a Paredes

Durante las fiestas, el Consejo de Fútbol de Boca envió dos propuestas formales: una para incorporarlo en este mercado y otra para sumarlo a mitad de año, antes del torneo internacional. Actualmente, el campeón del mundo evalúa su futuro tanto en lo personal como en lo profesional.

Paredes quiere volver ya a Boca, pero...

Hay que mencionar que uno de los culebrones del verano es el de Boca-Paredes. El club está interesado en fichar al jugador, pero en estos días la dirigencia dijo que no llama más para adquirirlo, que el jugador debe hacer lo suyo y que depende de él. Contradiciendo esto salió a hablar Cristián Erbes, amigo del volante de la Roma.

El “Pichi” Erbes compartió equipo con Leandro Paredes en Boca y desde ahí tienen una amistad, hablan seguido y por supuesto de distintos temas, abordando también su regreso a Boca. Sobre esto habló Erbes en una entrevista y dejó entrever que el jugador se quiere volver ya al club.

Las confesiones de Paredes a Erbes

Si bien Cristián Erbes expresó que hace un tiempo no habla, la última vez que se comunicaron Leandro Paredes le dijo que se quiere ir ya a Boca. “Hablé con él, hasta lo que hablé no se sabía que iba a hacer. Yo sé que él tiene la ilusión y las ganas de venir a Boca. Pero no depende solo de él, sino que de varios factores”.

Por lo tanto, Erbes señaló: “Pero de lo que estuve hablando, yo sé que él quiere volver ahora y estar ahí con Fernando que lo conoce, con Román y los compañeros que están sonando. Yo estoy con la misma ilusión que el hincha de que él pueda volver ahora para competir en las competencias importantes que tiene Boca por delante”.

¿Por qué se frenó lo de Paredes?

La razón principal que habría frenado el pase de Paredes a Boca antes que se venza el contrato sería el cambio de entrenador en la Roma.

El DT de “La Loba” cuando comenzaron las charlas era el croata Ivan Juric, que no lo tenía mucho en cuenta a Paredes. Era claramente suplente y a veces no convocado. Esto hacía que el jugador quisiera irse ya y que el club con tal que no se vaya gratis en junio lo veía con buenos ojos.

Ahora, con Claudio Rainieri las cosas cambiaron, Leandro Paredes es titular en su esquema y el club no lo quiere dejar ir, o por lo menos por el dinero que podría pagar Boca. Si bien no trascendió cuanto sería es claro que al no está a la altura económica de clubes de Europa la cifra sería menor.

Además, hay otro problema, si Leandro Paredes al final de la temporada actual termina jugando el 50% de los partidos que disputó Roma su contrato se renovará automáticamente por un año más. Lo que dificultaría el regreso no solo inmediato, sino que también a mitad del 2025, y Boca debería olvidarse de él para el Mundial de Clubes.

Por último, lo que trascendió fue que Boca le hizo una segunda oferta al jugador (sería el mejor pago del plantel) la cual fue rechazada por ser insuficiente. Esto deja en claro que algunas cosas sí dependen del jugador y si tantas ganas tienen de venir a Boca entonces podría resignar dinero.

Fernando Gago se ilusiona por la contratación de Leandro Paredes

Con este panorama, Fernando Gago adelantó en conferencia de prensa tras la aplastante goleada del “Xeneize” por 5-0 ante Argentino (MM) por los 32avos de final de la Copa Argentina que “hasta el último día del mercado siempre va a haber posibilidades. Hay que tener paciencia, esperar. Todos los jugadores que han venido tuvieron conversaciones con el presidente, Raúl, el Chelo, conversaciones constantes”.

De esta manera, Gago dejó en claro que en Boca siguen ilusionados con el posible regreso de Leandro Paredes. De ahí, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme -quien fue su compañero en el “Xeneize”- prepara una oferta mucho más potente, para fines de enero, para intentar convencerlo, según publicó el portal TyC Sports.

Boca goleó a Argentino de Monte Maíz y avanzó en la Copa Argentina

Boca venció en la noche de este último miércoles 22/01 por 5-0 a Argentino Monte Maíz en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, disputado en el estadio Brigadier General Estanislao López, en Santa Fe.

Los goles para el “Xeneize” los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Ángel Merentiel, a los 49’ del mismo periodo, mientras que Lucas Janson, Milton Giménez y Kevin Zenon sellaron la victoria a los 43’, 45´ y 48’ del complemento, respectivamente.

El duelo tuvo el debut del mediocampista español Ander Herrera con la camiseta boquense y la primera presencia oficial del chileno Carlos Palacios, quien ya había sumado minutos en el amistoso ante Juventude de Brasil.

Con este triunfo, los de La Ribera avanzaron a los 16avos de final del torneo, donde deberán enfrentar al ganador del duelo entre Atlético Tucumán y All Boys.

En cuanto al Torneo Apertura de la Copa de la Liga, los dirigidos por Fernando Gago recibirán en La Bombonera a Argentinos Juniors, el próximo domingo (26/01) a partir de las 19:00 horas.

