¿C5N o El Nueve? Se definió el futuro de Flor de la V tras su salida de Intrusos

De esta manera, Flor de la V encabezará su propio proyecto con el que competirá con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, sus reemplazantes en Intrusos con quienes manifestó ciertas fricciones. De hecho, en su despedida del ciclo de chimentos evitó mencionarlos directamente, pero sentenció: "Fueron muy malos conmigo, muy crueles, mintieron sobre mí".

Flor de la V habló de su abrupta salida de Intrusos y la chance de sumarse a C5N

Luego de que Flor de la V dejara abruptamente la conducción de Intrusos a raíz de la renovación de autoridades en América TV, rompió el silencio en medio de sus vacaciones al acceder a una nota y para Puro Show, la nueva apuesta de El Trece.

"Ya pasó, qué se yo. Me parece que es algo que estamos normalizando en el mundo del espectáculo porque no es al primer programa que le pasa", comenzó diciendo y luego agregó molesta: "No le podemos pedir corazón a la televisión".

Embed - "No le podemos pedir corazón a la TV": Flor de la V habló sobre su polémica salida de Intrusos

Asimismo, optó por no ahondar en el tema y aclaró: "Yo a Intrusos lo guardo en mi corazón, a mis compañeros también". Y señaló: "Ahora miro para adelante, miro los nuevos proyectos. Estoy analizando porque la verdad todavía no sé que voy a hacer".

Sin embargo, posteriormente el cronista le preguntó: "¿Vas a C5N?". En ese entonces la artista no dudó y rápidamente contestó: "Me encantaría". A su vez no descartó hacer un programa político y destacó: "Lo único que quiero hacer es seguir trabajando. Q

