Fin de 'Médico de familia': El Nueve le había asegurado el 2025 pero lo levantó

La figura que se despide sorpresivamente de El Nueve: "Me faltaba motivación"

En las última horas trascendió la renuncia de una de las figuras históricas de El Nueve. Se trata de Esteban Mirol, quien reveló que tras más de dos décadas al frente de Telenueve al mediodía dejará el noticiero para dedicarse a otros proyectos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1866866608704270795?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866866608704270795%7Ctwgr%5E4d58efd9a1ee3b980f0e3eccafa257e293c8b110%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fla-figura-que-se-despide-sorpresivamente-el-nueve-me-faltaba-motivacion-n591693&partner=&hide_thread=false Luego de estar mas de 20 años en el noticiero de @canal9oficial, Esteban Mirol se despide de #Telenueve.



Explicó, en una nota para La Nación, que le faltaba motivación y que le afectaba presentar tantas muertes, femicidios y violencia.

En diálogo con La Nación, el periodista explicó los motivos que lo llevaron a decidir su salida:

Lo vengo pensando desde hace algunos meses. Sentía que me faltaba motivación y me afectaba tener que presentar tanta muerte, femicidios y violencia por parte de salvajes que golpean y matan a personas mayores, mujeres embarazadas y niños. A esto hay que sumarles la actitud indolente de la Justicia y de la policía Lo vengo pensando desde hace algunos meses. Sentía que me faltaba motivación y me afectaba tener que presentar tanta muerte, femicidios y violencia por parte de salvajes que golpean y matan a personas mayores, mujeres embarazadas y niños. A esto hay que sumarles la actitud indolente de la Justicia y de la policía

Y agregó: "Tomé la decisión con tristeza, pero también con mucha alegría. Tristeza porque, con Marisa Andino, fuimos construyendo un noticiero que exhibía, por ejemplo, la lucha de los jubilados para sobrevivir. Eso lo mostramos durante más de dos décadas y gracias al apoyo permanente de un ser humano increíble como Marcelo Antín, nuestro gerente de noticias".

"Cuando recibimos el premio Martín Fierro al mejor noticiero diurno en la Argentina y, a los tres meses, el Martín Fierro Latino en Miami, sentí que era el momento de emprender este nuevo camino. Preferí dejar en mi mejor momento en la televisión abierta, antes que me llamaran y me dijeran: 'Che, perdón, pero no va más... Estás muy grande'", sostuvo.

Respecto a su futuro, Mirol indicó: "Estoy entusiasmado con el periodismo digital, con las redes sociales, con mi canal de YouTube, donde hago periodismo, producción y edición".

