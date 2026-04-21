La periodista Viviana Canosa confirmó su regreso a la televisión abierta tras varias semanas de especulaciones. La conductora anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del momento en que firmó contrato con El Nueve. Según detalló, su nuevo programa debutará el jueves a las 23 horas.
NUEVO CICLO
Viviana Canosa confirmó su regreso a El Nueve: Cuándo debutará
Luego de su escandalosa salida de El Trece, Viviana Canosa estará de nuevo en la pantalla chica y compartió imágenes al firmar su nuevo contrato.
Su regreso se dará en el marco de una renovación de la grilla del canal, que también incluirá la incorporación de Fabián Doman. La primicia había sido anticipada por el periodista Pablo Montagna, quien días atrás informó sobre los nuevos desembarcos y precisó las fechas de inicio de ambos ciclos.
La vuelta de la conductora a la pantalla chica se produce luego de un prolongado alejamiento, motivado por un escándalo mediático que involucró denuncias públicas y repercusiones judiciales. Entre las figuras mencionadas en ese episodio se encontraba Lizy Tagliani, lo que generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.
Durante su ausencia en la televisión abierta, la comunicadora se mantuvo una presencia activa en redes sociales y plataformas digitales. Allí continuó desarrollando su perfil opinador, participando en espacios de streaming como su programa en el canal de streaming Carnaval, donde abordó temas de actualidad política y farándula.
Lizy Tagliani recordó las acusaciones de Viviana Canosa en su contra
El domingo (19/04) Lizy Tagliani regresó a La Peña de Morfi, el ciclo que supo conducir, y protagonizó un momento de fuerte carga emocional. Invitada por Diego Leuco y Carina Zampini, la artista recordó las denuncias mediáticas que Viviana Canosa expuso públicamente por la pantalla de El Trece.
“Yo viví un episodio muy fuerte el año pasado por muchas mentiras”, manifestó, visiblemente conmovida por la situación. Asimismo, destacó el rol de la Justicia en su caso, valorando el compromiso de quienes intervinieron para esclarecer la situación en medio de un contexto de alta exposición.
Además, reconoció que atravesó momentos de profundo dolor: “Fue muy fuerte, aunque estaba segura de quién soy. Hubo momentos en los que estuve destrozada”.
En ese sentido, señaló que la situación la afectó tanto a nivel personal como familiar, pero que siempre mantuvo la convicción de demostrar que las acusaciones eran falsas.
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