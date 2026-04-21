Viviana Canosa confirmó su regreso a El Nueve: Cuándo debutará

Lizy Tagliani recordó las acusaciones de Viviana Canosa en su contra

El domingo (19/04) Lizy Tagliani regresó a La Peña de Morfi, el ciclo que supo conducir, y protagonizó un momento de fuerte carga emocional. Invitada por Diego Leuco y Carina Zampini, la artista recordó las denuncias mediáticas que Viviana Canosa expuso públicamente por la pantalla de El Trece.

“Yo viví un episodio muy fuerte el año pasado por muchas mentiras”, manifestó, visiblemente conmovida por la situación. Asimismo, destacó el rol de la Justicia en su caso, valorando el compromiso de quienes intervinieron para esclarecer la situación en medio de un contexto de alta exposición.

Además, reconoció que atravesó momentos de profundo dolor: “Fue muy fuerte, aunque estaba segura de quién soy. Hubo momentos en los que estuve destrozada”.

En ese sentido, señaló que la situación la afectó tanto a nivel personal como familiar, pero que siempre mantuvo la convicción de demostrar que las acusaciones eran falsas.

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