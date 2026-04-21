La interna en América TV volvió a estallar y ahora involucra a dos conductoras clave del canal, después de que un periodista tirara una versión explosiva sobre su relación, generando ruido tanto en la pantalla como puertas adentro. Se picó todo y nadie quiere quedar pegado, y cuando el humo es así de denso, casi siempre hay algo más atrás.
NO SE PUEDEN NI VER
Arde América TV: La fuerte interna entre conductoras que sacude al canal
América TV complicado porque dos de sus conductoras más fuertes no se bancan, los pases no salen y hasta hablan de "topos". ¿Se picó en serio o venden humo?
Mariana Fabbiani vs Karina Mazzocco: cómo estalló la interna en América TV
Las figuras señaladas son Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco, dos figuras importantes dentro de la programación diaria de América TV, con ciclos que forman parte del esquema competitivo de la tarde. La versión que agitó todo vino de Lío Pecoraro, quien en su programa El Run Run del Espectáculo no tuvo matices. "Se odian de producción a producción. Literal es esto. Una sale desde un edificio, la otra desde otro edificio. Si se pueden evitar, se evitan", aseguró el periodista, describiendo una distancia total entre las conductoras y sus equipos de trabajo.
Pensemos que los programas de la tarde compiten por una porción de audiencia cada vez más fragmentada. Según distintas mediciones, los ciclos de este horario suelen moverse en rangos de entre 2 y 5 puntos de rating, lo cual implica que cualquier diferencia, por mínima que sea, puede impactar en las decisiones internas del canal.
En ese contexto, Pecoraro sumó un dato todavía más sensible: "Y si no hace el pase, decir 'se quedan con Karina Mazzocco', la verdad, ni siquiera lo espero. Hay un topo en el programa de Fabbiani y otro en el de Mazzocco". Osea que ya no se trataría solo de una mala relación personal, sino de un clima de desconfianza entre equipos.
Mazzocco salió a hablar: así respondió a la versión de conflicto
Del otro lado, la respuesta de Karina Mazzocco buscó desactivar cualquier lectura de conflicto. En diálogo público, la conductora negó de manera tajante que exista un problema con su colega y puso el foco en el vínculo profesional. "Esto que me están planteando con respecto a un problema que existe entre Mariana y yo, realmente no sé de dónde lo sacan", afirmó.
Además, se explayó más sobre su postura y apuntó a lo institucional: "Entre nosotras no hay absolutamente nada malo. Pero nada de nada. Cuando nos cruzamos en eventos y demás, siempre nos saludamos con mucho respeto y con el respeto profesional que nos tenemos. Nunca hemos tenido ningún problema".
Es habitual que, cuando los conflictos trascienden, las figuras involucradas intenten bajarle el tono para no afectar la imagen del programa ni la relación con el canal. Sin embargo, eso no siempre alcanza para apagar el tema, sobre todo cuando la versión inicial fue tan contundente.
En el fondo, la competencia por el rating, el posicionamiento y la continuidad en pantalla suelen generar tensiones que no siempre se ven, pero que cuando aparecen públicamente terminan exponiendo cómo funciona realmente la cocina de la televisión.
Por ahora, tenemos dos relatos bastante distintos: uno que habla de una interna fuerte y otro que la niega por completo. Como suele pasar en estos casos, la verdad probablemente no sea tan extrema, pero igualmente la discordia ya invade el ambiente.
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