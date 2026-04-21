Arde América TV: La fuerte interna entre conductoras que sacude al canal

Además, se explayó más sobre su postura y apuntó a lo institucional: "Entre nosotras no hay absolutamente nada malo. Pero nada de nada. Cuando nos cruzamos en eventos y demás, siempre nos saludamos con mucho respeto y con el respeto profesional que nos tenemos. Nunca hemos tenido ningún problema".

image Karina Mazzocco negó el conflicto con Mariana Fabbiani, aseguró que hay respeto profesional y descartó tensiones.

Es habitual que, cuando los conflictos trascienden, las figuras involucradas intenten bajarle el tono para no afectar la imagen del programa ni la relación con el canal. Sin embargo, eso no siempre alcanza para apagar el tema, sobre todo cuando la versión inicial fue tan contundente.

En el fondo, la competencia por el rating, el posicionamiento y la continuidad en pantalla suelen generar tensiones que no siempre se ven, pero que cuando aparecen públicamente terminan exponiendo cómo funciona realmente la cocina de la televisión.

Por ahora, tenemos dos relatos bastante distintos: uno que habla de una interna fuerte y otro que la niega por completo. Como suele pasar en estos casos, la verdad probablemente no sea tan extrema, pero igualmente la discordia ya invade el ambiente.

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