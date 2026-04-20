América TV a la deriva y su capitana podría quedarse sin barco: Quién es

Karina Mazzocco, en medio de una decisión clave del canal

Con este panorama, el ciclo conducido por Karina Mazzocco entra en una etapa de definición determinante, en la que el programa parece estar en un punto intermedio entre lo que fue y lo que quiso ser.

Según lo que se desprende de los comentarios del propio Etchegoyen, la producción ya estaría evaluando alternativas concretas para revertir la situación. Esto incluye posibles cambios en la dinámica del programa, ajustes en los temas y, eventualmente, un regreso a estructuras más tradicionales dentro del género.

image Karina Mazzocco atraviesa una etapa decisiva con posibles cambios fuertes en su ciclo. La producción evalúa ajustes urgentes mientras crece la duda sobre su continuidad en la grilla. Fuente: América TV

Recordemos que la TV abierta viene perdiendo público frente a las plataformas digitales y el streaming, por lo que los canales tienen ser mucho más eficientes con su programación. Cada programa tiene que justificar su lugar con números concretos, y eso reduce el margen para experimentar durante demasiado tiempo.

En definitiva, las próximas semanas serán decisivas para ver si los cambios logran revertir la tendencia o si finalmente se impone una decisión más contundente.

-----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire