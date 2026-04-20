En América TV hay preocupación por un ciclo de la tarde que no termina de despegar. El canal ya no disimula la inquietud por el futuro de este programa y la conductora está en la mira. Si no levanta, no descartan meter mano en la conducción y el formato.
VIENTO EN PROA
América TV a la deriva y su capitana podría quedarse sin barco: Quién es
El programa de la conductora de las tardes de América TV no levanta con nada y están probando algunos cambios. ¿Se viene volantazo fuerte o lo levantan?
La apuesta de América TV que no logró sostener el rating
En un intento por aggiornar su propuesta, América TV decidió modificar el enfoque del ciclo y apostar por un contenido más centrado en historias de vida reales, con protagonistas alejados del mundo del espectáculo. La intención era diferenciarse del clásico magazine cargado de panelistas y escándalos mediáticos, para ofrecer un producto más humano y cercano.
Sin embargo, por lo que viene trascendiendo, los números de audiencia no acompañaron esa decisión. Y eso genera preocupación en un contexto donde la competencia es fuerte y la televisión abierta necesita sostener niveles mínimos para mantenerse atractiva comercialmente.
En ese sentido, el periodista Juan Etchegoyen fue directo al describir el escenario actual del programa: "El programa A la tarde de Karina Mazzocco estaría atravesando un momento clave. Con el rating en baja, la producción ya estaría probando nuevos formatos que garpen más."
Además, el giro hacia historias de vida implicó dejar de lado el conflicto mediático, uno de los motores tradicionales del rating en ese horario. Y eso, en términos de consumo, suele tener un costo. El público de la tarde muchas veces busca entretenimiento, debate y actualidad del espectáculo, elementos que este nuevo formato habría relegado.
Karina Mazzocco, en medio de una decisión clave del canal
Con este panorama, el ciclo conducido por Karina Mazzocco entra en una etapa de definición determinante, en la que el programa parece estar en un punto intermedio entre lo que fue y lo que quiso ser.
Según lo que se desprende de los comentarios del propio Etchegoyen, la producción ya estaría evaluando alternativas concretas para revertir la situación. Esto incluye posibles cambios en la dinámica del programa, ajustes en los temas y, eventualmente, un regreso a estructuras más tradicionales dentro del género.
Recordemos que la TV abierta viene perdiendo público frente a las plataformas digitales y el streaming, por lo que los canales tienen ser mucho más eficientes con su programación. Cada programa tiene que justificar su lugar con números concretos, y eso reduce el margen para experimentar durante demasiado tiempo.
En definitiva, las próximas semanas serán decisivas para ver si los cambios logran revertir la tendencia o si finalmente se impone una decisión más contundente.
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