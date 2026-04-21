En un momento donde la televisión pierde terreno frente al streaming y el público busca formatos más relajados, una conductora muy conocida se mete en un proyecto ambicioso que promete entrevistas sin filtro, largas y cara a cara con figuras del espectáculo, apostando por un estilo más íntimo y sin los tiempos estrictos de la pantalla tradicional.
"VA A SER INTENSO"
La conductora top que se pasa al streaming para incomodar a los famosos: Quién es
Una famosa conductora apuesta fuerte a un formato en streaming que puede dar que hablar. Serán entrevistas sin filtro, cara a cara con famosos y sin tiempos.
El desembarco de Pampita en streaming y el cambio del consumo
La protagonista es Carolina "Pampita" Ardohain, que ahora se mete en el mundo del streaming con un proyecto propio centrado en entrevistas cara a cara. La decisión encaja con una tendencia más amplia: la migración de figuras muy reconocidas hacia las plataformas digitales, donde hoy se juega buena parte de la atención del público.
Desde la pandemia, el consumo digital creció de forma sostenida, con algunas fuentes marcando que el streaming y el contenido on demand aumentaron más de un 35% en Argentina, mientras que la televisión tradicional muestra una caída progresiva en audiencia, especialmente en segmentos jóvenes.
Por esa razón, Pampita no rompe el molde, pero sí intenta encontrar su lugar. Su propuesta va por algo más clásico dentro de un entorno nuevo: charlas largas, sin cortes estrictos y con un tono más relajado. Es, en algún punto, una adaptación del formato televisivo a una lógica donde el tiempo deja de ser una limitación.
Además, su experiencia le juega a favor: tiene años de conducción, manejo de entrevistas y una capacidad probada para sostener conversaciones frente a cámara.
Streaming sin libreto: cómo serán las entrevistas de Pampita
El eje del proyecto está en la idea de la espontaneidad, algo que el streaming suele vender como valor diferencial frente a la televisión. En este caso, no hay guion rígido, no hay temas acordados previamente y no hay presión de tiempo, lo que, en teoría, habilita otro tipo de conversación.
La propia Pampita lo explicó con bastante claridad a Infobae a la Tarde: "Saben que el encuentro va a ser intenso. En televisión es imposible tener entrevistas que duren una hora y media, pero en este formato no hay apuro: se disfruta, se conversa con calma y las anécdotas pueden extenderse todo lo que haga falta, algo que en la TV sería impensado".
En otras palabras, mientras que en la televisión tradicional, los bloques, la tanda y la estructura condicionan todo, acá el contenido puede extenderse y tomar caminos menos previsibles.
En la misma línea, sumó otro dato que define el tono del ciclo: "Los invitados llegan con muchas ganas de hablar, de abrirse. No hay charlas previas ni acuerdos sobre los temas; prefieren no anticipar nada para no perder la naturalidad. Todo surge en el momento".
Esa dinámica generaría un clima más íntimo, donde aparezcan tanto temas del espectáculo como también cuestiones personales. De hecho, la conductora adelantó que en las conversaciones pueden surgir recuerdos de la infancia, momentos más incómodos o incluso reflexiones: "Durante las conversaciones aparecen recuerdos de la infancia, momentos más picantes y también temas profundos: se habla de Dios, de religión, de la muerte. Van por todos lados, justamente porque el tiempo lo permite y ese es uno de los mayores atractivos del formato".
El proyecto se desarrollará dentro de Infobae Studio, espacio que viene apostando fuerte a este tipo de contenidos, y que busca diferenciarse con propuestas más largas y menos estructuradas.
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