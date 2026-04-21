La conductora top que se pasa al streaming para incomodar a los famosos: Quién es

Streaming sin libreto: cómo serán las entrevistas de Pampita

El eje del proyecto está en la idea de la espontaneidad, algo que el streaming suele vender como valor diferencial frente a la televisión. En este caso, no hay guion rígido, no hay temas acordados previamente y no hay presión de tiempo, lo que, en teoría, habilita otro tipo de conversación.

La propia Pampita lo explicó con bastante claridad a Infobae a la Tarde: "Saben que el encuentro va a ser intenso. En televisión es imposible tener entrevistas que duren una hora y media, pero en este formato no hay apuro: se disfruta, se conversa con calma y las anécdotas pueden extenderse todo lo que haga falta, algo que en la TV sería impensado".

image El formato apuesta a la espontaneidad real, sin guion ni acuerdos previos, buscando generar conversaciones más profundas y personales, algo difícil de lograr en los tiempos acotados de la TV. Fuente: TN

En otras palabras, mientras que en la televisión tradicional, los bloques, la tanda y la estructura condicionan todo, acá el contenido puede extenderse y tomar caminos menos previsibles.

En la misma línea, sumó otro dato que define el tono del ciclo: "Los invitados llegan con muchas ganas de hablar, de abrirse. No hay charlas previas ni acuerdos sobre los temas; prefieren no anticipar nada para no perder la naturalidad. Todo surge en el momento".

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Esa dinámica generaría un clima más íntimo, donde aparezcan tanto temas del espectáculo como también cuestiones personales. De hecho, la conductora adelantó que en las conversaciones pueden surgir recuerdos de la infancia, momentos más incómodos o incluso reflexiones: "Durante las conversaciones aparecen recuerdos de la infancia, momentos más picantes y también temas profundos: se habla de Dios, de religión, de la muerte. Van por todos lados, justamente porque el tiempo lo permite y ese es uno de los mayores atractivos del formato".

El proyecto se desarrollará dentro de Infobae Studio, espacio que viene apostando fuerte a este tipo de contenidos, y que busca diferenciarse con propuestas más largas y menos estructuradas.

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