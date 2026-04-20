TV Pública necesita salvar sus tardes y apuesta por esta conductora: Quién es

Si el panel prende y genera química, Iluminadas puede convertirse en la primera propuesta seria de la TV Pública para pelearle el rating a los privados en su propio terreno.

La continuidad de Iliana y el momento personal que la acompaña

Lejos de abandonar sus otros compromisos, Calabró seguirá participando dos o tres veces por semana de La Cocina Rebelde en El Trece y mantendrá su gira teatral con Viuda de hijas. La vedette se juega todo a una sola carta y demuestra que confía en el nuevo proyecto sin quemar naves.

image La TV Pública intenta mejorar su bajo rating con un formato de debate exitoso en privados. Deberá lograr identidad, superar limitaciones políticas y generar contenido competitivo.

En lo personal, la actriz hace pocos días celebró su tercer aniversario en pareja y disfruta de su rol de abuela primeriza. Su hijo Nicolás Rossi y su nuera Bárbara le dieron el nieto Bento, que nació en Brasil con 33 semanas y ya superó los primeros sustos de salud. Iliana viaja seguido para verlo y, según cuentan quienes la rodean, está radiante.

La TV Pública lleva años con números que dan pena; esta apuesta no es mágica, pero tiene todo para ser un golpe de timón. Si el panel funciona y Calabró se siente cómoda opinando sin filtro, el canal estatal podría volver a ser parte de la conversación diaria. Ojalá sea así, porque hace falta.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire

Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos