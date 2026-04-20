La TV Pública está decidida a renovar su grilla vespertina con una propuesta que promete ser fuerte y atractiva. En un contexto donde sus ratings siguen siendo los más bajos del dial, el canal estatal apuesta por un formato internacional probado que podría ayudar a revertir la tendencia y captar una audiencia más amplia.
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TV Pública necesita salvar sus tardes y apuesta por esta conductora: Quién es
La TV Pública, que está más floja que nunca en el rating, apuesta todo a las tardes con una conductora carismática y con opinión filosa. ¿Saldrá algo bueno?
El desembarco de Iliana Calabró a la TV Pública
La conductora elegida es Iliana Calabró, que tomará las riendas del nuevo ciclo que se llamará Iluminadas, la versión argentina de The View. La noticia, que se conoció de primera mano por el periodista Pablo Montagna, confirma que el programa comenzará el lunes 11 de mayo de 17:30 a 19 horas, de lunes a viernes, y estará producido por Martín Caramella.
El formato no es nuevo en el mundo, pero sí llega como una novedad fuerte para la señal pública: un panel de mujeres con miradas, edades y perfiles distintos que debatirán política, actualidad, espectáculos, redes y vida cotidiana. Según los detalles que trascendieron, acompañarán a Calabró la influencer de moda Soledad Villarreal, la periodista Paula Galloni (que ya pasó por Pampita Online), la licenciada en Artes y Tecnologías María Irigaray, la tarotista y astróloga Beatriz Leveratto, la especialista en fitness Gabriela Pitarch y la nutricionista Delfina Zimerman.
El ciclo iba a ser conducido por Marcela Tinayre, pero a último momento el canal la bajó del proyecto por motivos políticos, según ella misma contó. Eso le permitió a Iliana ocupar aquel lugar, una figura con carisma popular, experiencia en televisión y una trayectoria que la hace creíble tanto en el espectáculo como en el debate.
Si el panel prende y genera química, Iluminadas puede convertirse en la primera propuesta seria de la TV Pública para pelearle el rating a los privados en su propio terreno.
La continuidad de Iliana y el momento personal que la acompaña
Lejos de abandonar sus otros compromisos, Calabró seguirá participando dos o tres veces por semana de La Cocina Rebelde en El Trece y mantendrá su gira teatral con Viuda de hijas. La vedette se juega todo a una sola carta y demuestra que confía en el nuevo proyecto sin quemar naves.
En lo personal, la actriz hace pocos días celebró su tercer aniversario en pareja y disfruta de su rol de abuela primeriza. Su hijo Nicolás Rossi y su nuera Bárbara le dieron el nieto Bento, que nació en Brasil con 33 semanas y ya superó los primeros sustos de salud. Iliana viaja seguido para verlo y, según cuentan quienes la rodean, está radiante.
La TV Pública lleva años con números que dan pena; esta apuesta no es mágica, pero tiene todo para ser un golpe de timón. Si el panel funciona y Calabró se siente cómoda opinando sin filtro, el canal estatal podría volver a ser parte de la conversación diaria. Ojalá sea así, porque hace falta.
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