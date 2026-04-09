En la Casa Rosada, se grabó en horas de la tarde el programa “Economistas” donde el primer mandatario Javier Milei arrancó con un piso de 0,1 puntos a pesar de que se registró en redes sociales durante varias jornadas un muy intensa campaña para “acompañar” su palabra desde la teleplatea.
ENTREVISTADO POR ARACRE Y CASTIÑEIRA
Javier Milei midió entre 0,1 y 0,2 puntos de rating en la TV Pública
El miércoles 8/4 el presidente de la Nación Javier Milei le dio una entrevista exclusiva de 80 minutos a los economistas Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira.
El pico del programa se dio cuando ya llevaban media hora de soliloquio: 0,2 puntos de rating (unas 20.000 personas mirando el viejo Canal 7).
El periodismo malo
“Escriben en contra del gobierno nacional porque son financiados por otros países o responden a “empresaurios". Estàn envenenados y envenenan a la gente”.
“La gente es manipulada por las mentiras de la prensa. Estamos sufriendo un embate mediático en parte porque cortamos la pauta oficial”.
A pesar de que acaba de escribir para el diario de los Noble y Magnetto un artìculo sobre Adam Smith, el Jefe de Estado arremetió contra el holding.
Luego, retornó a las teorías conspirativas:
“Hay fuerzas extranjeras tratando de voltearme. El “sistema” ataca de manera violenta al maravilloso jefe de gabinete Manuel Adorni”.
El periodismo bueno
Hay que destacar que el ciclo “Economistas” (se rompieron el bocho con el título) debutó los primeros días de marzo en la pantalla del canal estatal y ya “consiguió” una entrevista con el titular de la Casa Rosada.
El programa se propone como “un nuevo espacio para el análisis de la coyuntura y los grandes debates estructurales del país con rigor técnico y lenguaje accesible”.
El primer mandatario elogió los créditos del Banco Nación a pesar de que en la opinión pública se produjo un rechazo generalizado a los créditos por cientos de miles de dólares que recibieron altos funcionarios de la administración libertaria, el Presidente de la Nación sostuvo que "si hay algo que promueve la movilidad social es el crédito. Los que tomaron créditos hipotecarios no mataron gente."
Finalmente, prometió profundizar sus actuales políticas:
"La motosierra sigue encendida" resumió.