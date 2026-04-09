Javier Milei midió entre 0,1 y 0,2 puntos de rating en la TV Pública

A pesar de que acaba de escribir para el diario de los Noble y Magnetto un artìculo sobre Adam Smith, el Jefe de Estado arremetió contra el holding.

Clarín sube mentiras. Yo tengo un incordio con el Grupo Clarín porque se quieren quedar con todas las comunicaciones. Clarín sube mentiras. Yo tengo un incordio con el Grupo Clarín porque se quieren quedar con todas las comunicaciones.

Luego, retornó a las teorías conspirativas:

“Hay fuerzas extranjeras tratando de voltearme. El “sistema” ataca de manera violenta al maravilloso jefe de gabinete Manuel Adorni”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042070265257967810&partner=&hide_thread=false “Sigue la motosierra, no vamos a ceder ante FUERZAS EXTRANJERAS tratando de voltearme”



Milei está totalmente BROTADO porque piensa que hay agentes rusos persiguiéndolo JAJAJAJAJA pic.twitter.com/sXpmf99tcw — TUGO News (@TugoNews) April 9, 2026

El periodismo bueno

Hay que destacar que el ciclo “Economistas” (se rompieron el bocho con el título) debutó los primeros días de marzo en la pantalla del canal estatal y ya “consiguió” una entrevista con el titular de la Casa Rosada.

El programa se propone como “un nuevo espacio para el análisis de la coyuntura y los grandes debates estructurales del país con rigor técnico y lenguaje accesible”.

image Milei elogió los créditos del Banco Nación

El primer mandatario elogió los créditos del Banco Nación a pesar de que en la opinión pública se produjo un rechazo generalizado a los créditos por cientos de miles de dólares que recibieron altos funcionarios de la administración libertaria, el Presidente de la Nación sostuvo que "si hay algo que promueve la movilidad social es el crédito. Los que tomaron créditos hipotecarios no mataron gente."

Finalmente, prometió profundizar sus actuales políticas:

"La motosierra sigue encendida" resumió.