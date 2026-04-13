Algunos temen que Péter Magyar se parezca demasiado a Viktor Orban

Años después, Magyar, otrora miembro influyente del partido gobernante Fidesz y esposo de una figura emergente en el círculo de Orbán, se ha vuelto en contra del 1er. ministro húngaro. Él utilizó el mismo lema "No tengan miedo" al romper con el régimen de Orbán, denunciándolo por corrupción y clientelismo.

“Es una gran historia, la del príncipe más joven, el hijo pródigo del pueblo, David contra Goliat. Todos pueden identificarse con eso”, dijo Bálint Ruff, estratega y editor del programa político Veto.

Magyar, de 45 años, proviene de 'la Casta' húngara: entre sus parientes figuran destacados abogados y jueces, así como el expresidente Ferenc Mádl, elegido durante el 1er. mandato de Orbán como 1er. ministro.

Magyar se unió al partido Fidesz, de Orbán, en 2003, se casó con la también conservadora Judit Varga en 2006 y tuvieron 3 hijos. Luego ellos pasaron varios años en Bruselas (Bélgica), donde ella trabajó para eurodiputada de Fidesz, y él desempeñó funciones diplomáticas.

Regresaron a Hungría en 2018. Al año siguiente, Varga se convirtió en ministra de Justicia de Orban, cargo que dejó en 2023 para liderar la campaña de Fidesz en las elecciones al Parlamento Europeo.

Su carrera política terminó abruptamente en 2024, cuando Orbán la hizo asumir la responsabilidad por encubrir un escándalo de abuso sexual infantil que golpeó la popularidad del 1er. ministro. Varga renunció en medio de la creciente indignación por el indulto a un exfuncionario condenado por ayudar a encubrir abusos en un hogar para niños.

orban trump Viktor Orban y Donald Trump.

El divorcio

Para entonces, el turbulento matrimonio de la pareja había terminado de forma conflictiva con acusaciones de violencia doméstica en su contra, las cuales él negó.

Varga acusó a Magyar de traición después de que él publicara grabaciones de sus conversaciones privadas, en las que ella se quejaba de la injerencia del gobierno en casos judiciales políticamente delicados.

El escándalo de abusos sexuales a menores y la caída de Varga llevaron a Magyar a desafiliarse de Fidesz.

Su exesposa, y la por entonces presidenta del país, Katalin Novák, también debieron dimitir.

Sin embargo Varga se ha mantenido leal a Orbán, aunque en 2025, en una inusual declaración pública sobre su exmarido, dijo: "No quiero formar parte de una contienda en la que esta criatura llamada Péter Magyar pueda ganar puntos".

Ella aprendió carpintería y fundó una empresa con su nuevo socio, László Windisch, director de la Oficina Estatal de Auditoría de Hungría. Orbán intentó convencerla de regresar, afirmando que Varga “posee las aptitudes necesarias para ser 1ra. ministra”. Sin embargo, ella no ha regresado a la política.

A diferencia de Varga, Magyar prosperó en el ambiente tóxico de los medios de comunicación dominados por Orbán.

judit varga Judit Varga, ex mujer de Magyar y ex ministro de Justicia de Vikton Orban.

El ascenso

Tras ser objeto de burlas por usar pantalones ajustados en videos progubernamentales que se centraban en su entrepierna, Magyar respondió posando con bananas y preparando batidos de banana. También utiliza el emoji del payaso para expresar su desdén hacia el gobierno.

"Responde a los ataques infundados reformulándolos en lugar de refutarlos", afirmó Tamás Topolánszky, cineasta que documentó el ascenso de Magyar en el reciente documental 'Viento de primavera'.

"Él sabe cómo provocar al establishment para mantener su nombre en la agenda… Es extremadamente rápido, maneja sus propias redes sociales y entiende qué hace que un meme sea bueno, cómo sacar provecho del contenido viral".

Su programa, centrado en mejorar los servicios sociales, reactivar una economía estancada y combatir la alta inflación y la corrupción, caló hondo entre los votantes.

Magyar prometió restablecer los controles y equilibrios democráticos y afirmó que procesaría a los miembros de la élite de Orbán que se han enriquecido enforma ilícita.

Menos antagónico hacia la UE y Ucrania que Orbán, Magyar ha declarado que crearía un entorno empresarial predecible para atraer a los inversores occidentales, en contraste con los incentivos que Orbán ofrece a los proyectos rusos y chinos.

Pero el líder de la oposición sigue siendo nacionalista, e insiste en que no se someterá automáticamente a la línea de la UE.

Al igual que Orbán, quiere mantener la opción de importar energía rusa barata, que considera esencial para la recuperación europea.

Magyar acusó a una exnovia, Evelin Vogel, de trabajar en secreto para Fidesz, y publicó extractos de un informe de investigación policial de 2025 que muestra que jefes de la campaña de Fidesz urdieron "una campaña de desprestigio".

evelin vogel y peter magyar Evelin Vogel y Péter Magyar antes del escándalo del supuesto espionaje.

Medios afines a Orbán afirmaron que ambos mantuvieron un encuentro íntimo bajo los efectos de las drogas en 2024, el cual fue grabado en secreto y que un opositor no identificado amenazó con difundir.

Magyar acusó a Fidesz de haber orquestado el encuentro y presentó una denuncia ante la policía. Declaró que el encuentro tuvo lugar cuando estaba soltero y que había narcóticos presentes. Sin embargo, negó haber consumido drogas y se sometió a una prueba de drogas en un laboratorio de Viena (Austria) para demostrar que no consumía.

Vogel declaró al medio local '444' que desconocía la grabación y que también era víctima de vigilancia ilegal.

La productora de cine Claudia Sümeghy, quien ha convivido durante mucho tiempo con Magyar, afirmó que él respetaba a las mujeres.

En el reciente mitin de Magyar, las mujeres reconocieron que Magyar "no era un santo", pero dijeron que aun así votarían por él.

“No quiero casarme con Magyar”, dijo Olga, una maestra de 63 años a Financial Times. “Solo quiero que se deshaga de Orbán”.

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