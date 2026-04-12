Desde 2011, el oficialismo en Argentina no logra retener su poder en la Casa Rosada: Javier Milei sabe que se enfrenta a un escenario complicado ya que el electorado privilegia la situación económica por encima de todas las restantes variables.
A UN AÑO Y MEDIO DE LA ELECCIÓN
Ante la fragilidad de Milei, ya suenan otros 10 posibles presidenciables
Posibles rivales de Milei: Kicillof, Grabois, Patricia Bullrich, Jorge Brito, Victoria Villarruel, Sergio Uñac, Melconián, Nacho Torres, Dante Gebel y Massa.
Desde hace 3 lustros los guarismos económicos son negativos y por ello los candidatos oficialistas fueron derrotados: Daniel Scioli en 2015, Mauricio Macri en 2019 y Sergio Massa en 2023.
Por las actuales condiciones económicas, La Libertad Avanza y Javier Milei marchan con gran velocidad hacia un escenario donde el elector pida el “cambio”.
Entre los meses de marzo y abril de 2026 se produjo un quiebre en los sondeos que entusiasmó a los opositores y por ello entre una decena y una docena decidieron salir a la cancha para disputar el Sillón de Rivadavia: Milei ya cosecha mucho más rechazo que aprobación en todas las franjas etarias y en casi todas las geografías de Argentina.
1-Axel Kicillof
Tendrá el apoyo de varios gobernadores justicialistas (Ricardo Quintela, de La Rioja ya lo postuló).
Estatista pero heterodoxo. Penetración muy fuerte en el conurbano gracias al apoyo de la mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires donde reside más del 30 % del padrón electoral nacional.
El mandatario provincial ha tomado una distancia de la conducción de Cristina Kirchner que es evidente. Ella ya no lo conduce políticamente (Axel pide “nuevas canciones”).
2-Victoria Villarruel
Si se decide (dentro o fuera del peronismo) seguramente pedirá mano dura en seguridad, agenda conservadora en materia de Derechos Humanos y libertad económica.
Un reciente estudio de la consultora DC revela la creciente popularidad de Villarruel en el peronismo: obtuvo un notable 35,6% de apoyo como figura de derecha, superando a otros posibles candidatos y posicionándose como una opción viable.
Su distancia absoluta con Javier y Karina Milei le podría aportar un voto de quienes cuestionan a los hermanos.
3-Patricia Bullrich
Lo intentó en vano en 2023 (logró superar en las PASO a Horacio Rodríguez Larreta) pero se siente segura para 2027 a pesar de que contará con 71 años de edad.
Una medición de la consultora D'Alessio IROL y Berensztein reveló que Patricia Bullrich supera en imagen positiva a Javier Milei: 41 % contra 40%.
4-Nacho Torres
Podría representar el joven gobernador de la provincia de Chubut al grupo denominado Provincias Unidas donde se suman 2 estados subnacionales gigantescos como Córdoba y Santa Fe.
Torres proviene de una provincia pesquera y petrolera lo que, a priori, le garantiza “padrinos” de ambas actividades que podrían ser muy interesantes.
“En el 2027 vamos a tener representación de Provincias Unidas a nivel presidencial. No podemos caer en el rejunte del medio de siempre, donde dirigentes vanidosos se juntan solo para porotear escaños” vaticinó Torres.
El primer mandatario chubutense busca representar “a esa cuña de la Argentina que produce y genera”, poniendo como ejemplo a la Patagonia Sur.
5-Juan Grabois
Para muchos analistas, es “el preferido de Cristina Kirchner” por su estilo frontal.
Concurrió a visitar a la ex presidenta a su residencia de San José 1.111 en CABA y salió pidiendo un indulto para CFK ni bien asuma el próximo gobierno. ¿Fue su vocero?
Tiene fuerte andamiaje en los movimientos sociales y sectores católicos progresistas como los llamados “curas villeros”.
En 2023 perdió la interna claramente contra Sergio Massa (obtuvo menos del 6 % de los sufragios).
6-Sergio Massa
Lo intentó 2 veces: en 2015 sacó con el Frente Renovador en las generales màs del 21 % (5,4 millones de votos) y en 2023 como candidato oficial del peronismo obtuvo en las generales 36,7 % (casi 10 millones de votos).
Llegará a las presidenciales con apenas 55 años, la misma edad que Raúl Alfonsín cuando arribó a la Casa Rosada en 1983.
Se ha mostrado alejado de los medios de comunicación desde su caída en el balotaje contra Milei pero participa activamente de distintos armados políticos en todo el país.
7-Sergio Uñac
Se reunió en Buenos Aires con un grupo de dirigentes que integran la Red Federal Peronista y empezó a construir su precandidatura.
El sanjuanino, cuyo hermano fuera derrotado por la oposición en las elecciones para gobernador de 2023, recibe con frecuencia a dirigentes y empresarios en un departamento que tiene como base de reuniones en el bajo Belgrano, CABA.
Propone el cuyano un sistema de primarias similar al norteamericano: una elección por día y por región de los candidatos nacionales del peronismo.
Por ejemplo: en noviembre el Noreste, en diciembre en Noroeste, en febrero la región centro y Cuyo, en marzo la Patagonia.
8-Carlos Melconian
El ex titular del Banco Nación podría ser candidato a presidente en 2027.
El economista aseguró que le gustaría llegar al sillón de Rivadavia y sostuvo que se encuentra trabajando en un programa para impulsar su postulación.
Melconian iba a ocupar el lugar de ministro de Economía si la actual legisladora nacional Patricia Bullrich hubiera ganado las elecciones presidenciales de 2023.
9-Jorge Brito
El banquero ha empezado a sonar para 2027 de la mano de empresarios y dirigentes políticos que buscan posicionarlo.
Es dueño del Banco Macro, una entidad financiera muy ligada a la energía y el agro.
Tiene un perfil de centro, se lo ve como “serio, sensato y con experiencia de gestión”: muy distinto al estilo del actual primer mandatario nacional y también de la exuberancia kirchnerista.
Brito fue presidente de River entre 2021 y 2025, un ciclo en el que lograron los de Nuñez 4 títulos: trofeo de campeones 2021, campeonato de Primera División 2023, Trofeo de campeones 2023 y Supercopa argentina 2023.
Actualmente, tiene fuertes observaciones sobre la gestión libertaria: “Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”, advirtió.
10-Dante Gebel
El nombre del pastor evangélico como precandidato a Balcarce 50 empezó a sonar hace varios meses pero él nunca se lanzó oficialmente ni mostró una plataforma de propuestas políticas o económicas concretas.
Sin embargo, un nutrido grupo de sindicalistas, empresarios y dirigentes ya empezaron a trabajar para "instalarlo" en la opinión pública.
Buscan un "outsider" al estilo de Javier Milei para 2027
El religioso se presenta en toda Latinoamérica bajo un show que lleva un sugestivo nombre "PresiDante".
Tiene un formato de stand up y aporta reflexiones existenciales sin un necesario enfoque religioso. El exitoso show es, para muchos, un primer paso en la construcción de su futura candidatura.
Entre los impulsores de su candidatura de Gebel están:
-Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y dirigente de la CGT;
-José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA),
-Miguel Ponzo, secretario gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
La “yapa”-Gerardo Zamora
Sería el único candidato de origen radical en la presidenciales de 2027.
Fue intendente de la ciudad de Santiago del Estero y gobernador también de esa provincia. Su esposa, Claudia Ledesma Abdala también llegó a ser primera mandataria santiagueña. Actualmente, es senador nacional.
A pesar de su vasta experiencia ejerciendo la administración pública (un cuarto de siglo) llegaría a las presidenciales con 63 años y en plena actividad.