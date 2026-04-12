Ante la fragilidad de Milei, ya suenan otros 10 posibles presidenciables

kicillof en ensenada2 Axel Kicillof

Tendrá el apoyo de varios gobernadores justicialistas (Ricardo Quintela, de La Rioja ya lo postuló).

Estatista pero heterodoxo. Penetración muy fuerte en el conurbano gracias al apoyo de la mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires donde reside más del 30 % del padrón electoral nacional.

El mandatario provincial ha tomado una distancia de la conducción de Cristina Kirchner que es evidente. Ella ya no lo conduce políticamente (Axel pide “nuevas canciones”).

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De cara a un eventual balotaje, algunos relevamientos ya muestran Kicillof con una leve ventaja sobre Javier Milei: 45% contra 42%. De cara a un eventual balotaje, algunos relevamientos ya muestran Kicillof con una leve ventaja sobre Javier Milei: 45% contra 42%.

Villarruel La vicepresidente Victoria Villarruel. NA

Si se decide (dentro o fuera del peronismo) seguramente pedirá mano dura en seguridad, agenda conservadora en materia de Derechos Humanos y libertad económica.

En poco más de 2 años de asumir la presidencia del Senado pasó de una dotación de casi 5.000 trabajadores en diciembre de 2023 a menos de 3.900 en 2026, lo que representa una reducción del 20%. La austeridad sería una de sus banderas, en caso de que se presente a la contienda presidencial. En poco más de 2 años de asumir la presidencia del Senado pasó de una dotación de casi 5.000 trabajadores en diciembre de 2023 a menos de 3.900 en 2026, lo que representa una reducción del 20%. La austeridad sería una de sus banderas, en caso de que se presente a la contienda presidencial.

Un reciente estudio de la consultora DC revela la creciente popularidad de Villarruel en el peronismo: obtuvo un notable 35,6% de apoyo como figura de derecha, superando a otros posibles candidatos y posicionándose como una opción viable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028260652322578610&partner=&hide_thread=false AHORA| El empujón de la Vicepresidente de la República Argentina, Victoria Villarruel a la Secretaria de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación, Karina Milei. pic.twitter.com/BA3MxYJrf5 — Traductor (@TraductorTeAma) March 2, 2026

Su distancia absoluta con Javier y Karina Milei le podría aportar un voto de quienes cuestionan a los hermanos.

patricia bullrich en el senado Patricia Bullrich, senadora nacional FOTO: JUAN VARGAS/NA

3-Patricia Bullrich

Lo intentó en vano en 2023 (logró superar en las PASO a Horacio Rodríguez Larreta) pero se siente segura para 2027 a pesar de que contará con 71 años de edad.

Una medición de la consultora D'Alessio IROL y Berensztein reveló que Patricia Bullrich supera en imagen positiva a Javier Milei: 41 % contra 40%.

La ex ministra quedó, por el momento, al margen de los grandes escándalos de corrupción de La Libertad Avanza: Edgardo Kueider, las valijas de Leonardo Scatturice, $LIBRA, ANDISgate, créditos hipotecarios y Manuel Adorni. La ex ministra quedó, por el momento, al margen de los grandes escándalos de corrupción de La Libertad Avanza: Edgardo Kueider, las valijas de Leonardo Scatturice, $LIBRA, ANDISgate, créditos hipotecarios y Manuel Adorni.

nacho torres.jpg

4-Nacho Torres

Podría representar el joven gobernador de la provincia de Chubut al grupo denominado Provincias Unidas donde se suman 2 estados subnacionales gigantescos como Córdoba y Santa Fe.

Torres proviene de una provincia pesquera y petrolera lo que, a priori, le garantiza “padrinos” de ambas actividades que podrían ser muy interesantes.

“En el 2027 vamos a tener representación de Provincias Unidas a nivel presidencial. No podemos caer en el rejunte del medio de siempre, donde dirigentes vanidosos se juntan solo para porotear escaños” vaticinó Torres.

El primer mandatario chubutense busca representar “a esa cuña de la Argentina que produce y genera”, poniendo como ejemplo a la Patagonia Sur.

image.png Juan Grabois

5-Juan Grabois

Para muchos analistas, es “el preferido de Cristina Kirchner” por su estilo frontal.

Concurrió a visitar a la ex presidenta a su residencia de San José 1.111 en CABA y salió pidiendo un indulto para CFK ni bien asuma el próximo gobierno. ¿Fue su vocero?

Tiene fuerte andamiaje en los movimientos sociales y sectores católicos progresistas como los llamados “curas villeros”.

En 2023 perdió la interna claramente contra Sergio Massa (obtuvo menos del 6 % de los sufragios).

En el citado muestreo de D`alesio-Berensztein, Grabois (78%) sorprendió ya que solamente aparece entre los votantes peronistas detrás de Axel Kicillof (88%) pero supera a la propia Cristina Kirchner (71%). En el citado muestreo de D`alesio-Berensztein, Grabois (78%) sorprendió ya que solamente aparece entre los votantes peronistas detrás de Axel Kicillof (88%) pero supera a la propia Cristina Kirchner (71%).

Javier Milei y Sergio Massa Sergio Massa

6-Sergio Massa

Lo intentó 2 veces: en 2015 sacó con el Frente Renovador en las generales màs del 21 % (5,4 millones de votos) y en 2023 como candidato oficial del peronismo obtuvo en las generales 36,7 % (casi 10 millones de votos).

Llegará a las presidenciales con apenas 55 años, la misma edad que Raúl Alfonsín cuando arribó a la Casa Rosada en 1983.

Se ha mostrado alejado de los medios de comunicación desde su caída en el balotaje contra Milei pero participa activamente de distintos armados políticos en todo el país.

sergio-unac Sergio Uñac

7-Sergio Uñac

Se reunió en Buenos Aires con un grupo de dirigentes que integran la Red Federal Peronista y empezó a construir su precandidatura.

El sanjuanino, cuyo hermano fuera derrotado por la oposición en las elecciones para gobernador de 2023, recibe con frecuencia a dirigentes y empresarios en un departamento que tiene como base de reuniones en el bajo Belgrano, CABA.

Reafirma su idea de que el peronismo debe organizar una interna partidaria abierta en 2026 ante el riesgo que los libertarios, asfixiados, jueguen con la chance de adelantar las presidenciales para mayo de 2027. La Casa Rosada buscará avanzar sobre las PASO para derogarlas y así darle menos chance al justicialismo de reordenarse a nivel interno (como ocurriera en 2023). Reafirma su idea de que el peronismo debe organizar una interna partidaria abierta en 2026 ante el riesgo que los libertarios, asfixiados, jueguen con la chance de adelantar las presidenciales para mayo de 2027. La Casa Rosada buscará avanzar sobre las PASO para derogarlas y así darle menos chance al justicialismo de reordenarse a nivel interno (como ocurriera en 2023).

Propone el cuyano un sistema de primarias similar al norteamericano: una elección por día y por región de los candidatos nacionales del peronismo.

Por ejemplo: en noviembre el Noreste, en diciembre en Noroeste, en febrero la región centro y Cuyo, en marzo la Patagonia.

melconian.jpg El economista y consultor Carlos Melconian.

8-Carlos Melconian

El ex titular del Banco Nación podría ser candidato a presidente en 2027.

El economista aseguró que le gustaría llegar al sillón de Rivadavia y sostuvo que se encuentra trabajando en un programa para impulsar su postulación.

Hay que saber qué hacer. La vocación siempre estuvo, pero hay que saber qué hacer. Honestamente, estamos pensando en eso. Soy consciente que primero hay que arreglar la economía, pero con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa. Y no me he vuelto demagogo ni populista ni alfonsinista, pero creo en eso. Hay que saber qué hacer. La vocación siempre estuvo, pero hay que saber qué hacer. Honestamente, estamos pensando en eso. Soy consciente que primero hay que arreglar la economía, pero con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa. Y no me he vuelto demagogo ni populista ni alfonsinista, pero creo en eso.

Melconian iba a ocupar el lugar de ministro de Economía si la actual legisladora nacional Patricia Bullrich hubiera ganado las elecciones presidenciales de 2023.

Papelón de River y Jorge Brito con un refuerzo que no jugó: quieren devolverlo Jorge Brito, ex presidente de River

9-Jorge Brito

El banquero ha empezado a sonar para 2027 de la mano de empresarios y dirigentes políticos que buscan posicionarlo.

Es dueño del Banco Macro, una entidad financiera muy ligada a la energía y el agro.

Tiene un perfil de centro, se lo ve como “serio, sensato y con experiencia de gestión”: muy distinto al estilo del actual primer mandatario nacional y también de la exuberancia kirchnerista.

Brito fue presidente de River entre 2021 y 2025, un ciclo en el que lograron los de Nuñez 4 títulos: trofeo de campeones 2021, campeonato de Primera División 2023, Trofeo de campeones 2023 y Supercopa argentina 2023.

Actualmente, tiene fuertes observaciones sobre la gestión libertaria: “Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”, advirtió.

Por ahora, el banquero niega cualquier candidatura pero ya hubo ex presidentes de clubes de fútbol exitosos que se volvieron presidentes o primeros ministros de sus paises: Silvio Berlusconi (Milan), Mauricio Macri (Boca), Sebastián Piñera (Colo Colo). Por ahora, el banquero niega cualquier candidatura pero ya hubo ex presidentes de clubes de fútbol exitosos que se volvieron presidentes o primeros ministros de sus paises: Silvio Berlusconi (Milan), Mauricio Macri (Boca), Sebastián Piñera (Colo Colo).

dante gebel Dante Gebel

10-Dante Gebel

El nombre del pastor evangélico como precandidato a Balcarce 50 empezó a sonar hace varios meses pero él nunca se lanzó oficialmente ni mostró una plataforma de propuestas políticas o económicas concretas.

Sin embargo, un nutrido grupo de sindicalistas, empresarios y dirigentes ya empezaron a trabajar para "instalarlo" en la opinión pública.

Buscan un "outsider" al estilo de Javier Milei para 2027

El religioso se presenta en toda Latinoamérica bajo un show que lleva un sugestivo nombre "PresiDante".

Tiene un formato de stand up y aporta reflexiones existenciales sin un necesario enfoque religioso. El exitoso show es, para muchos, un primer paso en la construcción de su futura candidatura.

Entre los impulsores de su candidatura de Gebel están:

-Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y dirigente de la CGT;

-José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA),

-Miguel Ponzo, secretario gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

gerardo zamora Gerardo Zamora

La “yapa”-Gerardo Zamora

Sería el único candidato de origen radical en la presidenciales de 2027.

Fue intendente de la ciudad de Santiago del Estero y gobernador también de esa provincia. Su esposa, Claudia Ledesma Abdala también llegó a ser primera mandataria santiagueña. Actualmente, es senador nacional.

Mantiene buenas relaciones tanto con el kirchnerismo (fue aliado durante las 4 presidencias de los K) y también con el gobierno libertario ya que los legisladores nacionales que le responden han acompañado políticas de los hermanos Milei. Mantiene buenas relaciones tanto con el kirchnerismo (fue aliado durante las 4 presidencias de los K) y también con el gobierno libertario ya que los legisladores nacionales que le responden han acompañado políticas de los hermanos Milei.

A pesar de su vasta experiencia ejerciendo la administración pública (un cuarto de siglo) llegaría a las presidenciales con 63 años y en plena actividad.