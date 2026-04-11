Viktor Orban lleva 16 años consecutivos en el poder (desde 2010) y, por primera vez, no es el favorito en una elección en Hungría. Es necesario sumar 133 escaños en un Parlamento de 199 escaños para tener la supermayoría que permite cambiar la Constitución, su gran proyecto.
HUNGRÍA
Domingo Electoral (1): Comicio definitivo para Viktor Orban (y para Trump / Milei / Putin)
Domingo 12/04/2026, elecciones en Hungría. Viktor Orban intenta su reelección, avalado por Donald Trump, Vladimir Putin... y Javier Milei.
El presidente argentino Javier Milei ha respaldado a Orban, viajando a Hungría.
El rival de Orbán es Péter Magyar, del partido Tisza. En el pasado, Magyar integró el Fidesz (el partido de Orbán) pero en 2024 se convirtió en opositor, tras el escándalo de un indulto presidencial en un caso de abuso infantil.
Magyar comenzó a denunciar públicamente la corrupción del gobierno de Orban.
El vicepresidente de USA, JD Vance viajó a Hungría en los últimos días de campaña para mostrar apoyo a Orbán, reflejando los estrechos vínculos de este con el presidente Donald Trump.
La 'trampita'
Europa observa con mucha atención: Politico Europe ha calificado estas como las elecciones más importantes en la UE en 2026.
Orbán tiene una lucha real por su supervivencia política.
Las encuestadoras independientes, tal como Médián le dan una ventaja considerable a Tisza (58% vs 35% de Fidesz), mientras que las encuestadoras afines al gobierno predicen una victoria ajustada de Orbán.
El promedio de los sondeos coloca a TISZA en torno al 49% y a Fidesz cerca del 40%.
En proyección de escaños, Medián estima entre 138 y 143 escaños para TISZA y apenas 49-55 para Fidesz (recuerda que se necesitan 100 para gobernar y 133 para supermayoría).
El instituto Nézpont, cercano a Orbán, da ganador a Fidesz con una ventaja ajustada de unos 7 puntos. El gobierno ha llegado a acusar a las encuestadoras independientes de "hacer trabajos para el extranjero" y de abusar de la investigación demoscópica.
Punto clave que muchos pasan por alto: el sistema electoral fue diseñado por Orbán para favorecerle. De los 199 escaños, 106 se eligen en circunscripciones uninominales donde gana el más votado. Esto beneficia enormemente al partido más organizado territorialmente.
Entonces, Orbán necesita solo una ventaja de 6 puntos para conseguir una mayoría cómoda, mientras que Magyar necesita más del doble, unos 13 puntos, para lograr lo mismo. Es una asimetría construida a propósito.
Si las encuestadoras independientes se acercan a la realidad, Magyar ganaría con comodidad incluso superando el sesgo del sistema. Si las encuestadoras pro-gobierno son las correctas, Orbán sobrevive.
Vladimir Putin
Orbán es el único líder de la UE que mantiene una relación abiertamente amistosa con Vladimir Putin desde la invasión de Ucrania en 2022. Ha viajado a Moscú, ha bloqueado o retrasado sanciones europeas contra Rusia en múltiples ocasiones, y se ha opuesto sistemáticamente al apoyo militar de la UE a Ucrania.
En octubre de 2025 se filtró una llamada telefónica entre ambos líderes en la que Orbán le dice literalmente a Putin: "En cualquier cosa que pueda ser de ayuda, estaré a tu servicio."
Nuevas grabaciones filtradas antes de las elecciones revelan que el canciller húngaro llamaba a su homólogo ruso durante las pausas de las reuniones de la UE para informarle en tiempo real de lo que se debatía.
En la práctica, Rusia habría estado "presente" de facto en las reuniones secretas del bloque europeo durante años.
Hungría sigue siendo el país de la UE más dependiente del gas y petróleo rusos, y Orbán se ha negado a sumarse a las medidas que buscan reducir esa dependencia. Esto le da a Moscú una palanca económica sobre Budapest.
Para Rusia, un Orbán en el poder es un instrumento clave para bloquear decisiones en la UE (que requieren unanimidad en muchos temas). Una victoria de Magyar eliminaría ese aliado estratégico dentro del bloque europeo, algo que Moscú quiere evitar a toda costa.
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