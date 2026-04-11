Domingo Electoral (1): Comicio definitivo para Viktor Orban (y para Trump / Milei / Putin)

Embed

La 'trampita'

Europa observa con mucha atención: Politico Europe ha calificado estas como las elecciones más importantes en la UE en 2026.

Orbán tiene una lucha real por su supervivencia política.

Las encuestadoras independientes, tal como Médián le dan una ventaja considerable a Tisza (58% vs 35% de Fidesz), mientras que las encuestadoras afines al gobierno predicen una victoria ajustada de Orbán.

El promedio de los sondeos coloca a TISZA en torno al 49% y a Fidesz cerca del 40%.

En proyección de escaños, Medián estima entre 138 y 143 escaños para TISZA y apenas 49-55 para Fidesz (recuerda que se necesitan 100 para gobernar y 133 para supermayoría).

El instituto Nézpont, cercano a Orbán, da ganador a Fidesz con una ventaja ajustada de unos 7 puntos. El gobierno ha llegado a acusar a las encuestadoras independientes de "hacer trabajos para el extranjero" y de abusar de la investigación demoscópica.

Punto clave que muchos pasan por alto: el sistema electoral fue diseñado por Orbán para favorecerle. De los 199 escaños, 106 se eligen en circunscripciones uninominales donde gana el más votado. Esto beneficia enormemente al partido más organizado territorialmente.

Entonces, Orbán necesita solo una ventaja de 6 puntos para conseguir una mayoría cómoda, mientras que Magyar necesita más del doble, unos 13 puntos, para lograr lo mismo. Es una asimetría construida a propósito.

Si las encuestadoras independientes se acercan a la realidad, Magyar ganaría con comodidad incluso superando el sesgo del sistema. Si las encuestadoras pro-gobierno son las correctas, Orbán sobrevive.

Vladimir_Putin_and_Viktor_Orbán La foto es de 2017 pero tiene vigencia: Viktor Orban y Vladimir Putin.

Vladimir Putin

Orbán es el único líder de la UE que mantiene una relación abiertamente amistosa con Vladimir Putin desde la invasión de Ucrania en 2022. Ha viajado a Moscú, ha bloqueado o retrasado sanciones europeas contra Rusia en múltiples ocasiones, y se ha opuesto sistemáticamente al apoyo militar de la UE a Ucrania.

En octubre de 2025 se filtró una llamada telefónica entre ambos líderes en la que Orbán le dice literalmente a Putin: "En cualquier cosa que pueda ser de ayuda, estaré a tu servicio."

Nuevas grabaciones filtradas antes de las elecciones revelan que el canciller húngaro llamaba a su homólogo ruso durante las pausas de las reuniones de la UE para informarle en tiempo real de lo que se debatía.

En la práctica, Rusia habría estado "presente" de facto en las reuniones secretas del bloque europeo durante años.

Hungría sigue siendo el país de la UE más dependiente del gas y petróleo rusos, y Orbán se ha negado a sumarse a las medidas que buscan reducir esa dependencia. Esto le da a Moscú una palanca económica sobre Budapest.

Para Rusia, un Orbán en el poder es un instrumento clave para bloquear decisiones en la UE (que requieren unanimidad en muchos temas). Una victoria de Magyar eliminaría ese aliado estratégico dentro del bloque europeo, algo que Moscú quiere evitar a toda costa.

---------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize

Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas