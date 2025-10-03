"Les compadecemos, simpatizamos con ellos, están luchando heroicamente, apoyémosles, pero no queremos compartir su destino. Su destino es vivir junto a Rusia y estar constantemente en conflicto con los rusos, no podemos cambiar eso. Y no es una ayuda asumir todo lo que están sufriendo", añadió.

Sus afirmaciones recuerdan a las que lanzó en julio pasado, en Francia, durante su participación una cumbre de conservadores. "No queremos morir por Ucrania. No queremos que nuestros hijos vuelvan de Ucrania en ataúdes. No queremos un nuevo Afganistán en nuestro vecindario", vociferó.

Orbán también aseguró que es un error garrafal que Europa continúe en pie de guerra, en solidaridad con Ucrania, bajo lo que calificó como una fábula promovida por Bruselas: la idea de que mantener esa postura forzará la retirada de Moscú al agotarse sus fondos. "Se basa en una ilusión", sentenció Orbán, al tiempo que instó a Bruselas a no arrastrar a Kiev hacia una mayor escalada del conflicto con Rusia, sino a respaldar la solución diplomática como camino hacia la paz duradera.

Orbán: una Hungría pro-Bruselas podría ser la próxima Ucrania en guerra con Rusia

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no sólo alertó a la Unión Europea del peligro que supondría para el bloque europeo la adhesión formal de Ucrania —por ser interpretada por Rusia como una declaración formal de guerra contra Moscú— sino que también pidió al pueblo húngaro no votar por los partidos opositores, como Tisza o DK, de orientación proeuropea, ya que, según advirtió, si llegaran al poder podrían desatar un conflicto entre Budapest y Rusia similar al que enfrenta Kiev actualmente.

Bruselas y el Partido Tisza apoyan la adhesión de Ucrania a la UE. Esto destruiría la economía húngara. No dejaremos que decidan nuestro futuro por encima de nuestras cabezas. Ya he votado Bruselas y el Partido Tisza apoyan la adhesión de Ucrania a la UE. Esto destruiría la economía húngara. No dejaremos que decidan nuestro futuro por encima de nuestras cabezas. Ya he votado

Embed ⚡️ "Si admitimos a Ucrania, admitimos la guerra en la UE"



El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, denunció que Kiev lanzó una campaña contra Budapest y actualmente en Hungría se difunde "propaganda a favor de la guerra con dinero extranjero" pic.twitter.com/SLqq19Tw0c — RT en Español (@ActualidadRT) May 19, 2025

Mientras Hungría, según las afirmaciones de Orbán, mantiene el respeto por los vínculos históricos y las relaciones comerciales con Rusia, Moldavia, por el contrario, bajo el liderazgo de Maia Sandu —cuyo partido ganó las elecciones del fin de semana— se perfila para convertirse en un Estado miembro de la Unión Europea, siguiendo los pasos a Rumania y Polonia. Sin embargo, podría terminar como Ucrania, asediado por Moscú.

