Ciencia: La NASA hizo un descubrimiento crucial sobre la Tierra que causa terror

Tras 24 años de observaciones satelitales, el hallazgo hecho por Proceedings of the National Academy of Science dejó a todos boquiabiertos. El físico Norman Loeb del Centro de Investigación Langley de la NASA analizó, junto a un equipo de investigadores, cómo este balance está perdiendo su equilibrio y el hemisferio norte se oscurece cada vez más rápido.

"La simetría hemisférica en el albedo terrestre está desapareciendo, principalmente por cambios en aerosoles, superficie y valor de agua en el NH, sin que las nubes compensen este desequilibrio", sostiene dicha investigación. Las últimas dos décadas hicieron que el hemisferio norte refleje menos luz que el hemisferio sur.

