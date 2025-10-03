La NASA realizó un descubrimiento sobre la Tierra que paralizó a toda la ciencia. Se trata de un cambio preocupante en nuestro planeta, donde los científicos adjudicaron dicha modificación al cambio climático y otros factores. Una novedad que pone los pelos de punta.
Ciencia: La NASA hizo un descubrimiento crucial sobre la Tierra que causa terror
La NASA realizó un estudio sobre la Tierra y los resultados dejaron a varios en shock. La ciencia nuevamente encontró información inédita.
Nuestro planeta es el único habitable por el momento y si bien científicos intentan buscar vida en otros planetas, lo cierto es no hay más allá después de la Tierra. Por esa razón un último descubrimiento de la NASA causó muchísimo revuelo y preocupación.
NASA: el descubrimiento sobre la Tierra que aterrorizó a la ciencia
En los últimos 20 años la Tierra perdió simetría en su reflejo solar, según los científicos. Esto quiere decir que se está oscureciendo más rápido en la región boreal. Tal y como pudieron afirmar, esto se debe al cambio climático entre otros factores.
Este "equilibrio entre hemisferios" que se creía que existía, llamado albedo hemisférico, se está rompiendo o, mejor dicho, desbalanceando. La Tierra está reflejando menos luz, con lo cual cada vez será más desigual y esto causará que el hemisferio norte oscurezca cada vez con mayor rapidez. Un dato que no es menor.
Tras 24 años de observaciones satelitales, el hallazgo hecho por Proceedings of the National Academy of Science dejó a todos boquiabiertos. El físico Norman Loeb del Centro de Investigación Langley de la NASA analizó, junto a un equipo de investigadores, cómo este balance está perdiendo su equilibrio y el hemisferio norte se oscurece cada vez más rápido.
"La simetría hemisférica en el albedo terrestre está desapareciendo, principalmente por cambios en aerosoles, superficie y valor de agua en el NH, sin que las nubes compensen este desequilibrio", sostiene dicha investigación. Las últimas dos décadas hicieron que el hemisferio norte refleje menos luz que el hemisferio sur.
