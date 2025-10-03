La plataforma Prime Video quiere competir de igual a igual con Netflix en el contenido. Tiene una miniserie de tan solo 8 episodios que dejó enloquecidos a todos y con ganas de más. Se trata de una historia llena de venganza, secretos, acción e intriga que te va a dejar fascinado.
IMPACTANTE
Tiene 8 capítulos y es la miniserie furor que todos eligen para ver el finde
En tan solo 8 episodios esta miniserie de Prime Video te deja alucinando y con ganas de más. Una trama ideal para maratonear este fin de semana.
Si querés estar todo el fin de semana viendo una buena serie aclamada por la crítica, entonces no te pierdas esta miniserie que está en Prime Video. El actor principal es un reconocido intérprete que hace un trabajo magnífico en un papel que no es nada fácil.
La miniserie más aclamada por la crítica que es furor
En esta serie llamada La lista terminal o The terminal list en inglés, vemos al actor Chris Pratt encarnando a un comandante Seal que busca venganza y justicia tras ver como los integrantes de su batallón mueren en una misión en el extranjero.
Pratt es también el actor de Jurassic World, Guardianes de la Galaxia y Avengers. Es una de las series que más reproducciones tuvo en Prime Video y sin duda es de las favoritas del público. Dicha trama tiene un trasfondo bastante oscuro donde parece ser que la traición es moneda corriente.
A lo largo de los capítulos, James Reece (Chris Pratt) comienza a tener dolores de cabeza y alucinaciones. Si bien él debe lealtad al ejército y a sus compañeros, lo cierto es que lo ocurrido en esa misión lo dejó sumamente mal. El final te va a dejar boquiabierto.
