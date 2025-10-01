La miniserie de 6 capítulos que te obsesiona desde el primer momento

Prime Video tiene una miniserie espectacular de solo 6 episodios que te va a dejar con ganas de más desde el primer momento. Esta producción combina terror, suspenso, intriga y muchos otros condimentos que la hacen única y adictiva. No te la podés perder.
Esta miniserie de 6 capítulos es una de las más aclamadas de Prime Video. Te atrapa y obsesiona desde el primer momento.
Si ya no sabés qué mirar en las plataformas, Prime Video tiene una de las series ideales para que maratonees el fin de semana o en una tarde. Se trata de una miniserie de terror con tintes de suspenso que nadie se quiere perder y causa furor.
La hora del diablo es la miniserie que nadie se quiere perder. Estrenada en Prime Video en 2022, todavía sigue siendo una de las producciones mejor valoradas de la plataforma. Tiene pocos episodios, se ve muy rápido y tiene una historia increíble.
Lucy Chambers es la protagonista de esta historia, una trabajadora social que se despierta todas las madrugadas a las 3.33, la llamada "hora del diablo". La misma tiene pensamientos muy perturbadores y toda la energía que siente en su casa es cada vez más sombría.
Toda la familia de Lucy se está derrumbando, pero las cosas no mejoran: aparece Gideon, un personaje con muchísima intriga que supuestamente recuerda el futuro. La misma vaga entre la realidad y la locura, donde el suspenso y el terror se apoderan de cada capítulo.
