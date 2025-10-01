Un 'culpable' del Parkinson no pudo ocultarse más de los científicos: Esto vieron en el cerebro

“Si pudiéramos observar el Parkinson en sus primeras etapas, nos revelaría mucho más sobre cómo se desarrolla la enfermedad en el cerebro y cómo podríamos tratarla”, agrega.

¿Qué encontraron los científicos?

Para el estudio, los científicos desarrollaron una técnica, denominada ASA-PD (Detección Avanzada de Agregados para la Enfermedad de Parkinson), con microscopía de fluorescencia ultrasensible para detectar y analizar millones de oligómeros, detalla el comunicado.

Examinaron, entonces, muestras de tejido cerebral post mortem de pacientes con Parkinson y las compararon con personas sanas.

Los científicos hallaron oligómeros en los cerebros de ambos grupos. Sin embargo, en las muestras de tejido cerebral de las personas con Parkinson, notaron dos cosas:

Los oligómeros eran más grandes, brillantes y numerosos , lo que podría sugerir un vínculo con la progresión del Parkinson.

, lo que podría sugerir un vínculo con la progresión del Parkinson. También se detectó una subclase de oligómeros, que podrían ser los primeros marcadores visibles de la enfermedad.

“Esta es la primera vez que hemos podido observar oligómeros directamente en tejido cerebral humano a esta escala: es como ver estrellas a plena luz del día”, afirmó la Dra. Rebecca Andrews, coautora principal y quien dirigió el trabajo durante su etapa postdoctoral en el laboratorio de Lee. “Abre nuevas puertas en la investigación del Parkinson”.

“Los oligómeros han sido como encontrar una aguja en un pajar, pero ahora que sabemos dónde están, podrían ayudarnos a identificar tipos de células específicos en ciertas regiones del cerebro”, dijo el profesor Lucien Weiss, de la Politécnica de Montreal, quien codirigió la investigación.

Los resultados del estudio se publican en la revista Nature Biomedical Engineering.

Esto es un gran avance considerando que, para 2050, se pronostica que el número de personas con Parkinson en todo el mundo se duplique.

