Esta forma de caminar reduce en un 50% el riesgo de cáncer de pulmón, según estudio reciente

Un nuevo estudio ha encontrado que caminar rápido puede ayudar a reducir en más de 50% el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Los investigadores hicieron un análisis primario con 431.598 participantes del Biobanco del Reino Unido, y luego se probaron los hallazgos en 1311 participantes del Estudio de Osteoporosis de Hong Kong.

La velocidad de la marcha fue autoinformada en el Biobanco del Reino Unido y medida con una prueba de marcha cronometrada. También se usaron registros de salud electrónicos para identificar los diagnósticos de cáncer.

En general, los resultados del estudio mostraron que caminar a una velocidad más rápida se asoció con un menor riesgo de desarrollar cáncer.

cancer de pulmon.jpg

50% menos de riesgo de cáncer de pulmón

Para ser más detallistas, los hallazgos mostraron que los participantes que informaron un ritmo de caminata rápido en el Reino Unido experimentaron un riesgo 13% menor de cualquier cáncer, precisa el estudio.

Mientras que en Hong Kong la reducción de riesgo general de desarrollar cáncer fue del 45 %.

Los resultados fueron aún mejores para la prevención del cáncer de pulmón: "con una reducción del riesgo de hasta un 53 %", indica un comunicado de la Facultad de Medicina LKS de la Universidad de Hong Kong (HKUMed)

"Nuestra investigación sugiere que los beneficios para la salud de caminar no se limitan a cuánto se camina, sino que la velocidad también es importante", comentó Cheung Ching-lung, profesor asociado del Departamento de Farmacología y Farmacia de la HKUMed.

¿Hay una razón para estos resultados? Los investigadores creen que esta asociación entre caminar rápido y un menor riesgo de cáncer parece estar mediada por una menor inflamación y una mejora en el perfil lipídico.

"Los niveles más bajos de inflamación y los perfiles lipídicos más saludables observados entre quienes caminan rápido respaldan la hipótesis de que podrían tener una mejor salud general. Esto convierte la velocidad al caminar en una herramienta sencilla pero eficaz para evaluar el estado de salud", agregó Ching-lung.

El estudio fue publicado en el 'Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle'.

Síntomas de cáncer de pulmón

Siempre que se habla de cáncer, es importante recordar los síntomas de esta enfermedad. En el caso del cáncer de pulmón, las señales de advertencia a las que las personas deben estar atentas son las siguientes, según la OMS:

Tos persistente

Dolor torácico

Disnea

Tos con sangre (hemoptisis)

Cansancio

Pérdida de peso sin causa conocida

Infecciones pulmonares que siguen reapareciendo

