Cruce en redes entre Ofelia Fernández y Myriam Bregman en la previa electoral

“Che pero de mil amores, ¿el FIT para qué sirvió? ¿Para sacarle 2,3 puntos en las presidenciales a cualquiera que le pueda ganar al psicótico de turno? ¡Mucho mejor!”.

El piso del FIT y Myriam Bregman y el rol de UxP

El cruce se da en plena campaña hacia las legislativas, donde se renovarán bancas en el Congreso y cada espacio busca fortalecer su rol en un escenario de alta polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

Históricamente, la izquierda nucleada en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) logra desempeños modestos: suele superar el piso electoral en distritos como la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, pero sin consolidar grandes bloques legislativos. En cambio, el peronismo, aunque con mayor peso territorial, atraviesa una crisis de renovación: gran parte de sus candidatos provienen de ciclos políticos anteriores y las figuras jóvenes que logran proyección, como Grabois o Fernández, generan divisiones internas.

Contexto: Desgaste político y acusaciones cruzadas

El trasfondo de esta disputa refleja un problema mayor: la dificultad de la oposición al gobierno de Javier Milei para articular un frente común. Mientras el oficialismo busca reforzar la campaña con gestos de apoyo internacional, la oposición se divide entre un peronismo que recicla liderazgos y una izquierda que cuestiona pero no logra romper sus propios techos electorales.

La polémica entre Bregman y Ofelia deja expuesto el dilema de ambos espacios: el FIT acusa al peronismo de ser funcional al avance de la ultraderecha, mientras que desde Unión por la Patria retrucan que el voto a la izquierda fragmenta el campo opositor y favorece indirectamente al gobierno.

Con los comicios a la vuelta de la esquina, la discusión no es menor: lo que está en juego no solo es la composición del Congreso, sino también la capacidad de cada fuerza para erigirse en verdadera alternativa al oficialismo en un escenario de crisis política y económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altashanta/status/1972659387341652352&partner=&hide_thread=false Bregman a Grabois:

"No serviste para enfrentar a Macri, ni para revertirlo, terminó ganando la ultraderecha, no serviste para enfrentarla, Y AHORA MÁGICAMENTE A PARTIR DEL 26/10 VAS A SERVIR?!?"



UUUUUUUUUUUUUUUUHHHH pic.twitter.com/19jOeuEYvh — lorem ipsum (@altashanta) September 29, 2025

