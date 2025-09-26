A poco más de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, un fuerte cruce entre el diputado nacional Itai Hagman (Unión por la Patria) y el senador Martín Lousteau (UCR) se trasladó a la red social X, donde ambos se lanzaron reproches cruzados con tono de campaña.
Itai Hagman le recordó la Ley Bases a Martín Lousteau y recibió una respuesta letal
Martín Lousteau e Itai Hagman protagonizaron un fuerte cruce en X. Ambos son candidatos en las elecciones de octubre.
Todo comenzó tras una entrevista en C5N, en la que Lousteau cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el nivel de endeudamiento de las familias argentinas. “Las personas están endeudadas y no pueden pagar las deudas de su tarjeta de crédito. Recordemos que la liberación de las tasas de las tarjetas de crédito estuvo en la Ley Bases”, sostuvo el radical.
La tuit de Itai Hagman
La frase motivó la rápida respuesta de Hagman, que utilizó la ironía para recordarle a Lousteau su rol durante la votación de ese paquete legislativo:
“Lástima que si no dabas quórum y tus diputadas no votaban a favor, la Ley Bases no salía. Había que estar en contra cuando se votó, no para la campaña”.
El senador de la UCR no dejó pasar el comentario y replicó con un mensaje aún más filoso, en el que buscó devolverle la responsabilidad al kirchnerismo por el ascenso del actual oficialismo:
“Si tus senadores hubieran acompañado mi propuesta de ley, hoy no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Siempre es más fácil oponerse a todo que proponer”.
La dura chicana de Martín Lousteau
En su respuesta, Lousteau agregó dos apuntes directos:
“PD: Si tu gobierno con Alberto Fernández no hubiera sido un desastre, Milei no sería presidente.
PD2: Y si tu partido no sancionaba en 2006 la ley de DNUs, Milei no podría hacer el festival de decretos de necesidad y urgencia al que nos tiene acostumbrados”.
El cruce expuso las tensiones de una campaña atravesada por la polarización entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, pero también la disputa por el electorado opositor entre el radicalismo y el peronismo. Tanto Hagman como Lousteau encabezan listas para el Congreso en octubre y, con las encuestas marcando un escenario ajustado, cada intervención pública adquiere ribetes de batalla electoral.
