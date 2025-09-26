Itai Hagman le recordó la Ley Bases a Martín Lousteau y recibió una respuesta letal

El senador de la UCR no dejó pasar el comentario y replicó con un mensaje aún más filoso, en el que buscó devolverle la responsabilidad al kirchnerismo por el ascenso del actual oficialismo:

“Si tus senadores hubieran acompañado mi propuesta de ley, hoy no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Siempre es más fácil oponerse a todo que proponer”.

La dura chicana de Martín Lousteau

En su respuesta, Lousteau agregó dos apuntes directos:

“PD: Si tu gobierno con Alberto Fernández no hubiera sido un desastre, Milei no sería presidente.

PD2: Y si tu partido no sancionaba en 2006 la ley de DNUs, Milei no podría hacer el festival de decretos de necesidad y urgencia al que nos tiene acostumbrados”.

El cruce expuso las tensiones de una campaña atravesada por la polarización entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, pero también la disputa por el electorado opositor entre el radicalismo y el peronismo. Tanto Hagman como Lousteau encabezan listas para el Congreso en octubre y, con las encuestas marcando un escenario ajustado, cada intervención pública adquiere ribetes de batalla electoral.

