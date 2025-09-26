Presuntas coimas en ANDIS: Rechazan pedido de nulidad y continuará la investigación

En la resolución que consigna clarín.cim, el juez Casanello sostuvo: "No se explicó, ni se observan motivos que justifiquen la premura en cursar un planteo de esta especie a ciegas", recordando que cuando se pidió la nulidad la causa llevaba pocos días y se encontraba bajo secreto de sumario. Por ello, continuó diciendo el magistrado, "no puede admitirse en favor de la parte su ignorancia de las circunstancias por las que pretende tachar de nulidad algo que, en verdad, desconoce".