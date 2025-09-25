La Gran Estafa (o el tiro en el pie): Milei sale de una y entra en otra

Live Blog Post

Cumbre de gobernadores en Bariloche, con críticas a Milei

Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Jujuy, Carlos Sadir; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Marcelo Orrego; y la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, se reunieron hoy en Bariloche, en el marco del Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pymes.

En ese contexto, fueron consultados por la prensa acerca de la posibilidad de ser convocados por el Presidente para dialogar (sería un pedido de USA): respondieron que están dispuestos, pero la mayoría dijo que no han sido convocados.

Sadir planteó que “después de lo que pasó en Buenos Aires y con el salvataje de USA, me parece que amerita una convocatoria en general a ver cómo seguimos”, aunque aclaró que tendrá que ser después de las elecciones.

Sáenz fue el más duro: apuntó que "el error más grande del Gobierno fue la soberbia" y no lo centraliza en Milei sino del Gabinete en general. "Es un gobierno muy centralista, de funcionarios que no han recorrido el país, que no conocen las realidades, que son absolutamente distintas. Antes de tomar medidas deberían saber que afectan a todo el país y conocer las realidades de cada una de las provincias".

"Sobre el salvataje de USA, yo me alegro que le vaya bien al Gobierno porque si le va bien al Gobierno nos va bien a todos los argentinos, pero yo también quiero que al gobierno nacional le alegre que nos vaya bien a los gobiernos provinciales", lanzó el salteño.

image

Respecto al Presupuesto 2026, Sáenz enfatizó que "no se incluyeron las obras que se comprometieron con los gobernadores en junio del año pasado, que nunca se hicieron y hasta el día de hoy no las veo incorporadas en el Presupuesto 2026".

Sobre la relación con el flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, con quien se reunió tras su designación al frente de la cartera que revivió, resaltó que tiene una "muy buena relación", pero "le dije que el Presidente siempre decía que una Argentina diferente no es posible con los mismos de siempre, y un diálogo con el Gobierno nacional no es diferente hablando con los mismos de siempre".

Ziliotto añadió: "En este esquema de demonización del Estado como el pie grande que todo lo paraliza hay que tener en claro que el Estado tiene que intervenir en la economía para potenciarla. Y con economías donde la escala muchas veces no alcanza para que se desarrolle el mercado, es donde tiene que haber intervención del Estado".

"Lamentablemente el Gobierno nacional poco utiliza las palabras producción y trabajo", y acentuó que debe haber un "gran acuerdo nacional" entre lo público y lo privado, con las distintas miradas ideológicas de lo que debe ser el rol del estado. "El objetivo lo compartimos todos: desarrollarnos", concluyó.