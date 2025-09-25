El malestar crece entre los productores tras el abrupto fin de las retenciones 0 -que sólo aprovecharon grandes exportadores- pero Javier Milei'finge demencia' y, en una especie de extorsión insólita, les pide el voto en octubre bajo promesa de volver a eliminarlas, aunque desde USA ya advirtieron que esa no es la idea...
"AMIGOS DEL AGRO"
Insólito mensaje de Javier Milei, mientras crece bronca de productores
Bronca de productores por el fin de retenciones 0 -que sólo aprovecharon grandes exportadores-, pero Javier Milei lanza mensaje chicanero y/o extorsivo.
El Presidente compartió en X un mensaje del Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia Juan Pablo Carreira -Juan Doe en X- que decía, casi como una chicana: "En 3 días ingresaron al país 7.000 millones de dólares con retenciones cero. Se ve que el problema no es la falta de dólares sino el tamaño del Estado. Si quieren más de esto, señores amigos del agro, ya saben a quién votar".
Los comentarios a ese posteo en X dejaron entrever la bronca que crece entre los productores, quienes le recordaron que con esa medida sólo se beneficiaron los grandes exportadores que se 'comieron' el cupo.
De hecho, según trascendió, estas fueron las empresas (extranjeras) que más liquidaron aprovechando las retenciones cero:
