Insólito mensaje de Javier Milei, mientras crece bronca de productores

El Presidente compartió en X un mensaje del Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia Juan Pablo Carreira -Juan Doe en X- que decía, casi como una chicana: "En 3 días ingresaron al país 7.000 millones de dólares con retenciones cero. Se ve que el problema no es la falta de dólares sino el tamaño del Estado. Si quieren más de esto, señores amigos del agro, ya saben a quién votar".