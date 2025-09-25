urgente24
ACTUALIDAD Javier Milei > retenciones > productores

"AMIGOS DEL AGRO"

Insólito mensaje de Javier Milei, mientras crece bronca de productores

Bronca de productores por el fin de retenciones 0 -que sólo aprovecharon grandes exportadores-, pero Javier Milei lanza mensaje chicanero y/o extorsivo.

25 de septiembre de 2025 - 13:00
Javier Milei y un mensaje en tono chicanero y extorsionador al campo, en medio del malestar.

Javier Milei y un mensaje en tono chicanero y extorsionador al campo, en medio del malestar.

El Presidente compartió en X un mensaje del Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia Juan Pablo Carreira -Juan Doe en X- que decía, casi como una chicana: "En 3 días ingresaron al país 7.000 millones de dólares con retenciones cero. Se ve que el problema no es la falta de dólares sino el tamaño del Estado. Si quieren más de esto, señores amigos del agro, ya saben a quién votar".

Captura de pantalla 2025-09-25 121918

Seguir leyendo

Los comentarios a ese posteo en X dejaron entrever la bronca que crece entre los productores, quienes le recordaron que con esa medida sólo se beneficiaron los grandes exportadores que se 'comieron' el cupo.

De hecho, según trascendió, estas fueron las empresas (extranjeras) que más liquidaron aprovechando las retenciones cero:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/HernanFunes/status/1971205629458182303&partner=&hide_thread=false
Captura de pantalla 2025-09-25 121206
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Andy_c_Spinelli/status/1971226396036038700&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/VillalbaEdua/status/1971225710833684612&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mpollera/status/1971159407447965993&partner=&hide_thread=false
Captura de pantalla 2025-09-25 121108
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1971167067832529143&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/icevainillaice/status/1971236521547284862&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marianherrrera/status/1971225587063910560&partner=&hide_thread=false

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Ángel de Brito reveló el pedido que le hizo Nancy Pazos y la destruyó

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES