Enojo del campo licúa 'Efecto Trump' pero la pregunta es ¿Milei puede ganar el 26/10?

¿Gana Milei el 26/10? Para recibir hay que dar (dice Bessent)

Liliana Franco en Ámbito Financiero, comentando una columna de Juan Pablo Spinetto en Bloomberg que Urgente publicó hace 2 días, acerca de que el verdadero problema de Javier Milei no es económico sino político:

"(...) en la Casa Blanca están preocupados por que el gobierno argentino construya suficientes consensos como para asegurar gobernabilidad. Es más, aunque en la Casa Rosada son optimistas respecto al resultado electoral de octubre, en foros internacionales creen que apostar solo a tener “mucha tropa propia” no es garantía de gobernabilidad. Se necesitan “aliados”, se necesitan “consensos”, se escuchó decir en Washington.

El brindar todo ese paquete de ayuda posterior a los comicios de octubre es una manera de evitar una respuesta negativa de los mercados una vez conocido el resultado electoral y minimizar a los “intentos destituyentes”.

Por esta razón, es que Milei deberá modificar su manera de vincularse con diferentes sectores de la oposición y, en este marco, se especula que habrá muy pronto cambios en el gabinete.

Debe tenerse en cuenta que el principal problema geopolítico de Trump en la región es evitar el avance de China. Y el temor es que un retorno del peronismo volvería a facilitar el acceso del gigante asiático.

EEUU está interesado en concretar negocios en el país, de ahí que Bessent manifestó “También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que tienen la intención de realizar importantes inversiones extranjeras directas en múltiples sectores de Argentina en caso de un resultado electoral positivo”.

Pero para que las empresas inviertan, tanto sean de EEUU como de otras partes del mundo, se necesitan reglas claras y estables en el tiempo. (...)",