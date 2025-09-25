urgente24
Enojo del campo licúa 'Efecto Trump' pero la pregunta es ¿Milei puede ganar el 26/10?

FOTO: xAI / Grok.
Cuando la City aún festejaba el siga-siga del carry trade gracias a Donald Trump, abrupto final de las retenciones. ¿Gana Javier Milei el 26/10?

25 de septiembre de 2025 - 09:31

EN VIVO

El 'pato criollo' se hizo famoso porque no podía dar 2 pasos juntos. Javier Milei, 'la City' y La Libertad Avanza festejabna el éxito de la promesa de rescate de Donald Trump & Scott Bessent cuando el abrupto final de las retenciones que ordenó la autoridad tributaria ARCA complica un frente que se suponía estaba resuelto para que el campo votara por el oficialismo el domingo 26/10.

No es un dato menor: Milei tiene una promesa de rescate Made in USA, que se activará si gana los comicios del 26/10. Esta novedad modifica el proselitismo y la interpretación del resultado electoral. Ahora hay mucho más en disputa que las bancas legislativas para aprobar o rechar los vetos presidenciales.

El líder libertario se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque el resto del mundo lo aísle por sus crímenes en Gaza. El encuentro no se verá empañado, al parecer, por las recientes acusaciones de la Cancillería argentina contra la firma israelí Navitas Petroleum LP, a la que acusa de actividades de explotación ilegal en las Islas Malvinas.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

------------------------------

Live Blog Post

Internacionales: Javier Milei se reúne con Benjamin Netanyahu pese a que Cancillería advirtió de actividades ilegales de una firma israelí en Malvinas

El presidente Javier Milei cierra su visita de estado en Nueva York con una reunión bilateral con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, quien se encuentra cada vez más aislado dentro de la comunidad internacional por sus crímenes de guerra en la Franja de Gaza, asediada por sus FDI, por el bloqueo humanitario impuesto y por el terrorismo de Hamás.

Este jueves (25/09/25), la cumbre entre Milei y el premier israelí, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no se verá empañada por las recientes afirmaciones de la Cancilleria argentina que el pasado 11 de septiembre condenó las actividades ilegales de la empresa israelí Navitas Petroleum LP en las Islas Malvinas, a la que acusó de realizar actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad nacional.

Live Blog Post

Ahora, las encuestas para el 26/10 toman otra importancia

Si La Libertad Avanza gana o pierde el 26/10 es un tema diferente ahora, con Donald Trump / Scott Bessent estableciendo el resultado electoral como vara para la asistencia de USA.

Conocer con precisión las tendencias electorales es fundamental para establecer, inclusive, las expectativas del mercado financiero y cambiario.

Tal como Javier Milei convirtió la elección provincial del 07/09 en un evento nacional, Trump ha convertido la renovación legislativa del 26/10 en un comicio presidencial.

Donald Trump ha convertido elecciones de renovación legislativa en elección presidencial.

Live Blog Post

¿Gana Milei el 26/10? Para recibir hay que dar (dice Bessent)

Liliana Franco en Ámbito Financiero, comentando una columna de Juan Pablo Spinetto en Bloomberg que Urgente publicó hace 2 días, acerca de que el verdadero problema de Javier Milei no es económico sino político:

"(...) en la Casa Blanca están preocupados por que el gobierno argentino construya suficientes consensos como para asegurar gobernabilidad. Es más, aunque en la Casa Rosada son optimistas respecto al resultado electoral de octubre, en foros internacionales creen que apostar solo a tener “mucha tropa propia” no es garantía de gobernabilidad. Se necesitan “aliados”, se necesitan “consensos”, se escuchó decir en Washington.

El brindar todo ese paquete de ayuda posterior a los comicios de octubre es una manera de evitar una respuesta negativa de los mercados una vez conocido el resultado electoral y minimizar a los “intentos destituyentes”.

Por esta razón, es que Milei deberá modificar su manera de vincularse con diferentes sectores de la oposición y, en este marco, se especula que habrá muy pronto cambios en el gabinete.

Debe tenerse en cuenta que el principal problema geopolítico de Trump en la región es evitar el avance de China. Y el temor es que un retorno del peronismo volvería a facilitar el acceso del gigante asiático.

EEUU está interesado en concretar negocios en el país, de ahí que Bessent manifestó “También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que tienen la intención de realizar importantes inversiones extranjeras directas en múltiples sectores de Argentina en caso de un resultado electoral positivo”.

Pero para que las empresas inviertan, tanto sean de EEUU como de otras partes del mundo, se necesitan reglas claras y estables en el tiempo. (...)",

Live Blog Post

Nadie quiere decirle la verdad a Milei

Gustavo Bazzan en El Cronista Comercial:

"(...) Los analistas se plantean si la recobrada calma cambiaria y la certeza de que el Gobierno de Javier Milei pagará sin problemas los próximos pagos de la deuda, activará una hoja de ruta concreta para que se incrementen de manera sostenida las reservas en dólares del Banco Central (BCRA).

Es una discusión dentro de otra discusión, más general, que apunta directamente a la continuidad o no del régimen de bandas cambiarias. Las voces oficiales dicen que no habrá cambios al régimen ni antes ni después de las elecciones de octubre. Lo dijo puntualmente el director del BCRA Federico Furiase.

Sobre la política de acumulación de reservas no hubo opinión oficial, pero sí se sabe que hay al menos una discusión interna. Hay quienes dicen que todo seguirá igual y quienes opinan que después de las elecciones "algo habrá que hacer" para reforzar la caja del BCRA.

Más de un funcionario acepta que la cuestión reservas "es un claro elemento de percepción de riesgo que hay que atender". Pero no dan precisiones sobre cómo pasar del análisis a la acción. Insinúan que luego de las elecciones y con cierta estabilidad macro, la economía podría remonetizarse, crecería la demanda de pesos y entonces sería más natural acumular reservas. Pero es una opinión que, se sabe, no coincide, por ejemplo, con lo que opina ni más ni menos que Javier Milei.

El run run del mercado opina que hay funcionarios que prefieren no plantear la discusión al propio Presidente. (…)".

Live Blog Post

Ofensiva de Leonardo Scatturice (Santiago Caputo) para recuperar posiciones

El ex espía estatal, hoy empresario privado binacional Leonardo Scatturice fue acusado por el 'affaire Valijas' y también por el 'plantón' a Javier Milei en Mar-a-Lago cuando intentó cruzarse con Donald Trump en la entrega de un premio de 5to. nivel.

Scatturice es cercano a Santiago Caputo pero también, según se ha escrito, lo es a Mario Montoto / Daniel Hadad. De todos modos, es el eje del grupo de presión conocido como CPAC Argentina, hombre de contacto con Barry Bennet, quien tiene una relación comercial muy cercana con Donald Trump cuando hay que hacer 'fundraising'.

Scatturice, hoy al frente de la aerolínea Flybondi, quedó zamarreado con los fiascos mencionados.

También se lo mencionó en turbias negociaciones del Estado con proveedores. Aquí vamos a un caso:

Ahora que todo parece indicar que finalmente Milei logró algo de lo que buscaba con Donald Trump, Scatturice saca pecho, según puede advertirse en X, con varios posteos que circulan, según había advertido Darío Gallo:

Ejemplos de lo mencionado:

@betovaldez:

  • "Más allá de la competencia interna entre Toto Caputo y Gerardo Werthein por ponerse la medalla del impactante apoyo de Trump a Milei, las fuentes que más conocen la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington insisten que nada de esto se hubiera logrado sin el acceso de Leonardo Scaturicce al entono más íntimo del trumpismo. “Es toda de Leo y Santiago”, repiten, en referencia a la “sociedad” entre el joven Caputo y el opaco empresario vinculado al mundo de la inteligencia y al empresario Mario Montoto. El operador clave en Washington fue el Durán Barba de Trump, Barry Bennet."
  • "Así que el verdadero impulsor del acuerdo con el Departamento del Tesoro no fue Toto Caputo y su equipo? Todo parece indicar, según fuentes confiables, que el lobby fue del tándem Santiago Caputo y el misterioso Leonardo Scaturicce con sus amigos conservadores de la CPAC, el núcleo duro del trumpismo. Chapeau. Scaturicce tiene relación fluida con el Duran Barba de Donald Trump, Barry Bennet. Una operación más política que financiera."
Live Blog Post

Gustavo Idígoras en el centro de las críticas de los productores agrícolas

Gustavo Idígoras es el presidente de las cámaras gemelas CIARA (exportadores de aceites) y CEC (exportadores de cereales).

Idígoras tomó vuelo en la opinión pública durante los sucesivos 'dólar agro' en días de Sergio Massa ministro de Economía, a quien está imitando, aparentemente, 'Toto' Caputo, pero con problemas.

Idígoras es acusado por los productores como negociar con 'Toto' de un régimen de compra privilegiada que sólo benefició a los socios (multinacionales) de CIARA / CEC.

El tema es polémico.

Especialista en negociaciones internacionales, él fue gerente regional en Monsanto Argentina y ministro consejero Agrícola ante la Unión Europea (2004 a 2009).

Gustavo Idígoras.

Bichos de Campo explica el enojo:

"(…) en lugar de ocupar el tiempo –el bien más escaso– en diseñar estrategias comerciales orientadas a maximizar el ingreso agrícola y “agrandar la torta”, se vienen varias semanas de peleas interminables en el marco de una “guerra” que no tiene, al final de la película, vencedor alguno, porque por más holgada que pueda ser la posición de un agroexportador, en algún momento se quedará sin mercadería.

Parte del “bache” muy probablemente podrá ser cubierto con importaciones de soja provenientes de Paraguay y Brasil, algo que, si bien en condiciones normales forma parte del orden natural del Mercosur, en el clima bélico propiciado por los desmanejos libertarios solamente potenciarán la bronca entre los principales “fabricantes” de divisas de la economía argentina."

Live Blog Post

Abrupto final de la luna de miel de Milei & Caputo con el campo

Ezequiel Tambornini en Bichos de Campo:

"(…) Los primeros 2 días de vigencia de facto del régimen de suspensión de retenciones fueron la “luna de miel”. En el 3er. día apareció la sorpresa y luego la decepción. Ahora tenemos por delante varias semanas de bronca y frustración.

En la Argentina existe una norma (Ley 26.351) que obliga a las compañías exportadoras a acreditar la compra de mercadería, de manera tal que si no pueden hacerlo y se produce un aumento de derechos de exportación, las empresas deben entonces abonar la mayor alícuota.

Para sortear ese inconveniente, durante los sucesivos 'dólar agro' implementados por el entonces ministro Sergio Massa se procedió a prorrogar las fechas de embarques de productos agroindustriales. Ese mismo mecanismo se volvió a implementar ahora con el régimen de suspensión temporaria de retenciones.

La cuestión es que, especialmente en lo que respecta a soja, los agroexportadores no tienen comprado todo el poroto que declararon para ser embarcado libre de retenciones. Necesitan, por lo tanto, adquirir en las próximas semanas partidas de la oleaginosa para respaldar esas operaciones.

Pero los valores ofrecidos comenzaron a desinflarse, lo que provocó una retracción de la oferta ayer miércoles 24/09, que seguramente tenderá a profundizarse para derivar en una suerte de “sequía comercial”.

Si bien la posición comercial de cada compañía agroexportadora es diferente, ya sea en términos de productos como de plazos de embarques, el engendro económico instrumentado por el ministro Luis Caputo promoverá la desconfianza en la cadena comercial agrícola, contribuyendo así a generar conflictos, acusaciones cruzadas y mediciones interminables de cálculos de cuál debería ser el valor ofrecido por tal o cual grano en función de las registraciones de DJVE realizadas libres del impuesto distorsivo. (…)".

Live Blog Post

Vía Bloomberg, Daniel Marx le aconseja a Santiago Bausili comprar dólares ya

Ignacio Olivera Doll en Bloomberg:

"(...) El peso, que alcanzó un mínimo histórico de 1.475 por dólar el viernes, se ha recuperado casi un 10 % desde entonces. Las apuestas a una devaluación cayeron drásticamente después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara que está negociando una línea de swap de 20.000 millones de dólares con Argentina.

Para muchos, es ahora el momento de que Milei actúe. "Es necesario que el BCRA aproveche estos shocks temporales de oferta para comprar dólares y tener reservas suficientes para afrontar una posible reversión", afirmó Daniel Marx , exsecretario de Hacienda argentino y director de la consultora Quantum Finanzas.

Las reservas del banco central han disminuido en US$ 4.000 millones, hasta los US$ 39.000 millones, desde que alcanzaron su máximo el 4 de agosto, después de que la autoridad monetaria vendiera más de 1.000 millones de dólares en tan solo tres días la semana pasada para defender la banda cambiaria acordada con el FMI. Los analistas afirman que la necesidad de reconstituir los colchones es la razón por la que los mercados esperan un piso para el tipo de cambio.

Cualquier reposición de reservas marcaría un cambio para Milei, quien anteriormente evitaba emitir pesos que pudieran socavar sus objetivos de desinflación. "No habrá intervención hasta que el peso alcance el mínimo de la banda, es decir, no se podrán comprar más de 1.000 por dólar", publicó el presidente libertario en X el 16 de abril. A mediados de año, el gobierno incluso optó por emitir deuda en pesos pagadera en dólares en lugar de intervenir en el mercado cambiario. (...)".

Daniel Marx.

