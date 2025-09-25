Enojo del campo licúa 'Efecto Trump' pero la pregunta es ¿Milei puede ganar el 26/10?

El 'pato criollo' se hizo famoso porque no podía dar 2 pasos juntos. Javier Milei, 'la City' y La Libertad Avanza festejabna el éxito de la promesa de rescate de Donald Trump & Scott Bessent cuando el abrupto final de las retenciones que ordenó la autoridad tributaria ARCA complica un frente que se suponía estaba resuelto para que el campo votara por el oficialismo el domingo 26/10.
Internacionales: Javier Milei se reúne con Benjamin Netanyahu pese a que Cancillería advirtió de actividades ilegales de una firma israelí en Malvinas
El presidente Javier Milei cierra su visita de estado en Nueva York con una reunión bilateral con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, quien se encuentra cada vez más aislado dentro de la comunidad internacional por sus crímenes de guerra en la Franja de Gaza, asediada por sus FDI, por el bloqueo humanitario impuesto y por el terrorismo de Hamás.
Este jueves (25/09/25), la cumbre entre Milei y el premier israelí, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no se verá empañada por las recientes afirmaciones de la Cancilleria argentina que el pasado 11 de septiembre condenó las actividades ilegales de la empresa israelí Navitas Petroleum LP en las Islas Malvinas, a la que acusó de realizar actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad nacional.
