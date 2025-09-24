Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

Hasta ahora hay cuatro personas detenidas: una pareja de nacionalidad peruana arrestada en un hotel alojamiento, sospechada de ser dueña de la casa allanada, y otra pareja que quedó demorada tras hallarse posibles manchas de sangre en su vivienda. Todo se maneja bajo un notable hermetismo oficial, con información que muchas veces llega antes a los medios que a los fiscales.

Trata, ajuste o fiesta narco: las hipótesis en juego

Aunque sin confirmación judicial, se investigan varias hipótesis: Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, ejercían como trabajadoras sexuales y habrían cerrado un "pase" de 300 dólares cada una. Lara Gutiérrez, de 15 años, estaba con ellas, lo que pone en evidencia la desprotección y la violencia sobre una adolescente.

El abuelo de Morena expresó su dolor en LN+: "Yo pensé que mis nietas trabajaban de camareras y después se me cayó el cielo encima". Sus palabras reflejan la angustia de muchas familias en barrios donde las chicas crecen entre precariedad, riesgos y silencios.

image La investigación apunta a que Brenda y Morena habrían concretado un encuentro pago, con Lara, de 15 años, involucrada. El caso expone violencia extrema, posible trata de personas y la actuación de redes vinculadas al narcotráfico.

Las investigaciones también cruzan hipótesis de trata de personas, ajuste de cuentas o un negocio narco que salió mal. Según Crónica y Primer Plano Online, las jóvenes se habrían citado con un hombre en una estación de servicio de La Tablada, desde donde las habría trasladado la camioneta. Esa noche no compartieron ubicación, algo que solían hacer por precaución, según relató la madre de Morena en C5N.

Con la confirmación de que los tres cuerpos pertenecen a las jóvenes desaparecidas, la causa no solo busca esclarecer su paradero: intenta descubrir qué red oscura operaba detrás de esta tragedia. Mientras tanto, las familias permanecen en la rotonda de Crovara y Bufano, el lugar donde las vieron por última vez, reclamando justicia y respuestas.

