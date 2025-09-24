La desaparición de tres mujeres en Ciudad Evita conmocionó al conurbano y la investigación dio un giro trágico: la policía confirmó que los cuerpos encontrados en Florencio Varela pertenecen a las tres jóvenes. Además, se halló una camioneta quemada y varias personas fueron detenidas, aunque aún no se esclarecen los detalles de lo ocurrido esa noche.
HORRIBLE FINAL
Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas
Los tres cuerpos encontrados esta mañana son de las mujeres desaparecidas en Ciudad Evita. Una camioneta quemada y cuatro detenidos complican la investigación.
Tres mujeres, rastros de sangre y una limpieza sospechosa
La mañana del miércoles 24/09 comenzó con un hallazgo escalofriante: tres cuerpos en una vivienda de Florencio Varela, junto a manchas de sangre y un fuerte olor a lavandina, según informó la Bonaerense.
Uno de los cuerpos estaba enterrado en el patio, el segundo calcinado dentro de la camioneta blanca en la que las jóvenes habían subido cuando desaparecieron, y del tercero no se dieron mayores detalles. Infobae señaló que la casa estaba siendo limpiada por una pareja que terminó detenida, lo que a simple vista parecía un intento de borrar todo rastro.
Los celulares de las jóvenes habían registrado su última señal en una antena cercana antes de apagarse, un dato confirmado por la DDI de La Matanza. La camioneta en la que subieron las chicas apareció incendiada, un hecho que en el conurbano suele destruir pruebas y enviar un mensaje.
Hasta ahora hay cuatro personas detenidas: una pareja de nacionalidad peruana arrestada en un hotel alojamiento, sospechada de ser dueña de la casa allanada, y otra pareja que quedó demorada tras hallarse posibles manchas de sangre en su vivienda. Todo se maneja bajo un notable hermetismo oficial, con información que muchas veces llega antes a los medios que a los fiscales.
Trata, ajuste o fiesta narco: las hipótesis en juego
Aunque sin confirmación judicial, se investigan varias hipótesis: Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, ejercían como trabajadoras sexuales y habrían cerrado un "pase" de 300 dólares cada una. Lara Gutiérrez, de 15 años, estaba con ellas, lo que pone en evidencia la desprotección y la violencia sobre una adolescente.
El abuelo de Morena expresó su dolor en LN+: "Yo pensé que mis nietas trabajaban de camareras y después se me cayó el cielo encima". Sus palabras reflejan la angustia de muchas familias en barrios donde las chicas crecen entre precariedad, riesgos y silencios.
Las investigaciones también cruzan hipótesis de trata de personas, ajuste de cuentas o un negocio narco que salió mal. Según Crónica y Primer Plano Online, las jóvenes se habrían citado con un hombre en una estación de servicio de La Tablada, desde donde las habría trasladado la camioneta. Esa noche no compartieron ubicación, algo que solían hacer por precaución, según relató la madre de Morena en C5N.
Con la confirmación de que los tres cuerpos pertenecen a las jóvenes desaparecidas, la causa no solo busca esclarecer su paradero: intenta descubrir qué red oscura operaba detrás de esta tragedia. Mientras tanto, las familias permanecen en la rotonda de Crovara y Bufano, el lugar donde las vieron por última vez, reclamando justicia y respuestas.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
Todo muy emotivo (¡!), pero lo de Milei con Trump deja más dudas que certezas
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas