Un desesperado pedido de una joven con cáncer y sus amigas conmueve las redes sociales

image El próximo 30 de septiembre, Luana, la joven de 17 años con este cáncer, se someterá a la primera cirugía y necesita comprar los insumos.

Y lamentó:

Estos efectos secundarios no me dejan vivir, me causan dolores musculares, náuseas y vomitos. Y el cáncer en este momento está avanzando de manera agresiva Estos efectos secundarios no me dejan vivir, me causan dolores musculares, náuseas y vomitos. Y el cáncer en este momento está avanzando de manera agresiva

En medio de su llanto desesperado, una de las amigas alzó la voz para explicar que Luana no va al colegio desde que empezaron las clases por su malestar: "Tiene vómitos, no puede comer sin sentirse mal. Tiene una dieta muy estricta y llegó a estar cinco horas en la guardia por haberle caído mal una comida. A veces, ni siquiera tiene fuerza para levantarse de la cama. Es muy grave".

Según sus especialistas, el medicamento que actualmente requiere -el Selpercatinib- no ingresa a la Argentina. Está en Países Bajos y en USA, donde la caja para un mes de tratamiento cuesta alrededor de US$20.000 Según sus especialistas, el medicamento que actualmente requiere -el Selpercatinib- no ingresa a la Argentina. Está en Países Bajos y en USA, donde la caja para un mes de tratamiento cuesta alrededor de US$20.000

El 30 de septiembre Luana tendrá su primera cirugía, pero la obra social no cubre los materiales necesarios y se suma a los gastos que a su familia le es imposible de costear.

Embed - SIN CODIGO on Instagram: " Luana, una adolescente de 17 años, necesita ayuda para acceder a un costoso medicamento contra el cáncer Luana, una joven de 17 años diagnosticada con cáncer de tiroides con metástasis, enfrenta una dura batalla por su salud y necesita la solidaridad de la comunidad para continuar con su tratamiento. El medicamento que requiere no se consigue en Argentina y tiene un costo mensual de 20.000 dólares. A la difícil situación económica se suman otros gastos médicos relacionados con cirugías y tratamientos complementarios. Su familia lanzó una campaña para recaudar fondos y apeló a la ayuda de la sociedad. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago con el alias: TODOSXLULITA." View this post on Instagram A post shared by SIN CODIGO (@sin_codigo_tucuman)

Entre lágrimas, la joven expresó:

"Sin esos elementos no me pueden operar porque es una cirugía muy compleja y quieren que yo los pague. Y yo no tengo el dinero para pagarlo porque son millones de pesos. Soy muy chica para pasar por estas cosas. Quería pedir un poco de ayuda, por más que me de vergüenza"

Luego, su amiga reforzó el pedido: "No es una situación fácil. Son millones y millones que se necesitan. La familia estuvo tratando de costear todo, pero se volvió cuesta arriba porque el hermano de Lu también tiene que operarse".

"Por favor si pueden colaborar y difundir, Luli nos necesita", cerró el posteo en redes y compartió el alias a donde se puede transferir para ayudar: TODOSXLULITA, que está a cargo de Valeria Mora, su mamá.

Otras noticias de Urgente24

Retrocesos significativos: Martín Rappallini (UIA) alertó por la caída en sectores clave

Gas y Presupuesto 2026: Hay motosierra para la Zona Fría (y no es un subsidio)

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

Milei ante otra batalla en el Congreso y Bullrich lista para "disturbios"