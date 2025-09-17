Luana tiene 17 años y le diagnosticaron este verano un tipo de cáncer que tienen solo cinco personas en el país. Pero los nuevos medicamentos que necesita no ingresan a la Argentina y sale cerca de US$20.000, a raíz de ello subió a las redes junto a sus amigas un conmovedor video en el que piden ayuda.
CÓMO AYUDARLA
Un desesperado pedido de una joven con cáncer y sus amigas conmueve las redes sociales
Circula por las redes un desesperado pedido de ayuda de una joven de solo 17 años, junto a sus amigas, que por un cáncer que solo tienen 5 personas en el país, necesita traer costosos medicamentos de USA.
El diagnóstico es cáncer de tiroides con metástasis en los pulmones, un tipo que, como se mencionó, solo tienen cinco personas en Argentina, y 25 en USA. Desde entonces su familia cubre la quimioterapia a través de pastillas para controlar su situación, pero la enfermedad avanzó rápidamente y ese tratamiento ya no es suficiente para su caso.
El problema es que los medicamentos que necesita no ingresan al país y el precio en USA es elevadísimo. Por eso, con una gran valentía y rodeada de amigas, la adolescente difundió un video en el que pide colaboración para poder costear el nuevo tratamiento que le mejoraría su calidad de vida.
"Hola, soy Luana y ellas son mis amigas. Les vengo a contar un poco sobre mi situación, necesito ayuda", comienza la grabación que publicó en las redes sociales.
La chica relató que el 1° de enero los médicos detectaron el cáncer y comenzaron con un tratamiento que le imposibilita llevar un ritmo de vida normal: "Las pastillas servían para que no avance, pero en este momento está avanzando de manera agresiva, por lo que no es efectivo y no es suficiente".
Y lamentó:
En medio de su llanto desesperado, una de las amigas alzó la voz para explicar que Luana no va al colegio desde que empezaron las clases por su malestar: "Tiene vómitos, no puede comer sin sentirse mal. Tiene una dieta muy estricta y llegó a estar cinco horas en la guardia por haberle caído mal una comida. A veces, ni siquiera tiene fuerza para levantarse de la cama. Es muy grave".
El 30 de septiembre Luana tendrá su primera cirugía, pero la obra social no cubre los materiales necesarios y se suma a los gastos que a su familia le es imposible de costear.
Entre lágrimas, la joven expresó:
"Sin esos elementos no me pueden operar porque es una cirugía muy compleja y quieren que yo los pague. Y yo no tengo el dinero para pagarlo porque son millones de pesos. Soy muy chica para pasar por estas cosas. Quería pedir un poco de ayuda, por más que me de vergüenza"
Luego, su amiga reforzó el pedido: "No es una situación fácil. Son millones y millones que se necesitan. La familia estuvo tratando de costear todo, pero se volvió cuesta arriba porque el hermano de Lu también tiene que operarse".
"Por favor si pueden colaborar y difundir, Luli nos necesita", cerró el posteo en redes y compartió el alias a donde se puede transferir para ayudar: TODOSXLULITA, que está a cargo de Valeria Mora, su mamá.
