El dólar tocó el techo de la banda: Todo indica que el BCRA tuvo que vender

El dólar operó a $1.474,50, por encima del techo de la banda.

Probablemente haya tenido que vender el BCRA.

Probablemente haya tenido que vender el BCRA.

Ahora volvió a $1.474.- https://t.co/ym7WygOBrl — Christian Buteler (@cbuteler) September 17, 2025

Pero luego el mismo Quintana citó "algunas fuentes del mercado" que afirmaron que "no hubo intervención oficial" en $1.474,5 porque el techo está fijado este 17/09 en $ 1.475,23.

"La transacción registrada parece haber sido entre entidades privadas", agregó.

Aunque luego citó "fuentes oficiales" que fijaron el techo que habilita la intervención en $1.474,40, por lo que el BCRA estaba obligado a intervenir.

Nueva vuelta atrás, fuentes oficiales indican que el precio de int ervención de hoy está en niveles de $ 1.474,40 — Gustavo P Quintana (@guspaqui) September 17, 2025

De todas formas, queda la duda sobre quién vendió los US$10 millones.

Al final de la rueda, el tuitero financiero @TargetDeMercado afirmá que fue finalmente el BCRA el que aportó liquidez, y que pudo haber inyectado unos US$30 millones.

Último operado del USD mayorista en 1474. Se operaron 385MM, volumen relativamente bajo. BCRA, como anticipó, vendió USD para defender el techo de la banda. Habrá que esperar el tweet con información oficial, pero se estiman ventas oficiales por unos 30MM. pic.twitter.com/X5wvTEcAiW — Target (@TargetDeMercado) September 17, 2025

El cruce de versiones se dio en el marco de otra jornada caliente en los mercados. Si bien los inversores reaccionaron positivamente al discurso de Javier Milei el lunes cuando presentó el proyecto de presupuesto, declaraciones de las últimas horas del ministro de Economía, Luis Caputo, habrían disparado la incertidumbre, lo que redundó en una nueva suba del dólar y una caída de los bonos este miércoles.

En respuesta a una pregunta que le hicieron en la red social X, Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares "al precio actual" y que la única intervención en el mercado será la del Banco Central, con ventas de divisas cuando la cotización toque el techo de la banda.

Hola Daniel,

el Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda.

El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos 3 mil millones algo por debajo de 1200.

Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

Pues bien, la reacción del mercado ante esos comentarios profundizó la toma de cobertura, y el dólar mayorista alcanzó el límite de flotación "libre".

Por su parte, los bonos retomaron el sesgo a la baja del principio de la semana, luego del alivio del martes cuando pareció que surtió algún en efecto el discurso de Javier Milei por cadena nacional en el que renovó su compromiso con el equilibrio fiscal, pero abrió el juego a acuerdos con la oposición para la sanción de la ley de presupuesto para el próximo año.

Los títulos soberanos retrocedían al mediodía hasta un 2,4%. Esto apuntala la suba del Riesgo País, que se ubica alrededor de los 1.200 puntos básicos.