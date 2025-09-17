Gas y Presupuesto 2026: Hay motosierra para la Zona Fría (y no es un subsidio)

Esta norma llevó a que en dos oportunidades desde el gobierno se haya elevado la alícuota que todos los usuarios del servicio de gas natural por redes -unos 9 millones- pagan para solventar el fondo fiduciario que cubre estos descuentos.

Milei Javier Milei, este jueves en el evento de la CiCyP.

Si se deroga la ley que amplía la Zona Fría, habría excedentes...

De avanzarse ahora con esta derogación, surgen algunas dudas en torno a que el fondo fiduciario tendría excedentes, ya que pasaría a cubrir el aporte de 4,2 a solo 1 millón de usuarios. Pero para esto el texto propuesto suma otra modificación en el artículo 70 del proyecto de presupuesto:

"Autorízase la afectación de fondos recaudados en función del régimen creado por el presente artículo, al pago de subsidio correspondiente a consumos de Usuarios del Servicio General P, de gas propano indiluido por redes de la región beneficiaria, que se hubiesen devengado hasta el ejercicio 2002 y durante el período que medie hasta el establecimiento de un régimen específico de compensaciones en base a principios de equidad y uso racional de la energía, que deberán percibir las distribuidoras y subdistribuidoras zonales por aplicación de tarifas diferenciales a los usuarios del Servicio General P", indica el texto propuesto.

Este párrafo se suma al cambio que se propone en el nombre del fondo que pasaría a "Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas", omitiendo la palabra "Residencial". Un cambio llamativo pues los beneficios hasta el momento solo se aplicaban a ese tipo de usuarios y no a los comerciales que conforman el servicio P.

Vale reiterar que, pese a que se busca alinear la medida con el recorte de subsidios a la energía pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en este caso -salvo el cupo deficitario que tuvo el fondo– no se trata de un subsidio en sí, sino de un aporte que realizan los mismos usuarios del servicio.

Por último, la propuesta contempla que no abonarán este recargo por el fondo fiduciario tanto la producción de gas natural que se destine a la exportación, como el gas natural licuado (GNL).

