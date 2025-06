Apuntan otra vez a la Zona Fría y buscan una anulación con un DNU para evitar al Congreso

- Con aportes directos del Tesoro Nacional, pese a que cuando se aprobó la ampliación del régimen referentes energéticos del kirchnerismo prometieron que no sería necesario que el Estado destine fondos de forma directa para financiar el funcionamiento del sistema.

Este año, por caso, la operación del esquema de Zona Fría, según dijeron desde despachos oficiales al sitio especializado 'EconoJournal', que difunde esta versión, le costará al Tesoro unos US$300 millones en todo 2025. Pero en 2024 fue más...

Lo que se dice

Según el mencionado sitio: "Distintas fuentes oficiales y privadas confirmaron a EconoJournal que el gobierno de Javier Milei está analizando los aspectos legales para dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que retrotraiga el funcionamiento del esquema de Zona Fría a la situación previa a la aprobación de la ley 27.637, aprobada en 2021, que amplió las subvenciones de 850.000 a 4.000.0000 de usuarios de gas natural, la mitad de los hogares del país, incluso llegando a zonas de la Argentina con clima templado".

"No hay una posición unánime en el área de Legales de todas las dependencias del Estado. Los abogados del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía creen que el régimen se podría modificar a través de un Decreto, pero aún resta que Presidencia dé luz verde", explicaron en una empresa gasífera.

En el gobierno evalúan la vía del DNU porque saben que es complejo que la Ley 27.637 pueda revertirse en el Congreso, no tanto porque diputados y senadores no quieran corregir el sistema, sino porque los gobernadores no querrán pagar el costo político de votar una Ley que implique en la práctica un aumento de las tarifas de gas natural en sus provincias.

"Creo que los gobernadores preferirían que la Casa Rosada corrija el sistema a través de un Decreto para no tener protagonismo y esquivar el costo político", analizó el director de Asuntos Públicos de otra empresa.

Con la publicación del DNU, que podría implementarse después de las elecciones legislativas de octubre, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe.

"Si los abogados dicen que el DNU es sólido para derogar la ampliación de 2021, el gobierno lo va a hacer", indicó una fuente del mercado. "Queremos reducir la ampliación y que solo quede el 50% del subsidio para la zona original patagónica", remarcaron fuentes gubernamentales al mencionado sitio.

No se autofinancia

202b34cb-2b36-4ff3-a622-ad9c404d1fce_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg Al principio de su gestión, Javier Milei intentó derogar la ley 27.637 con la Ley Ómnibus.

Vale recordar que al principio de su gestión, Javier Milei intentó derogar la ley 27.637 mediante el proyecto de Ley Ómnibus, pero luego retiró el apartado de Zona Fría por pedido de los gobernadores y la Ley Bases (primero conocida como Ley Ómnibus) se aprobó sin modificar el esquema de subsidios al consumo de gas natural.

El Régimen original de Zona Fría abarcaba a 850.000 hogares y se financiaba a partir de un recargo de 4,46% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagaban el resto de los usuarios del país. Pero en 2021, el gobierno de Alberto Fernández impulsó la ampliación a 4 millones de beneficiarios.

En los hechos, la mitad de los usuarios del servicio de gas natural por red del país pasaron a recibir subsidios estatales. La ampliación implicó descuentos de 30% sobre la factura final de gas, pudiendo llegar al 50% si se trata de jubilados, receptores de AUH, pensiones, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

Para financiar la fuerte incorporación de usuarios al régimen se aumentó el recargo a 5,4%, pero, incluso así, no fue suficiente para que el esquema de Zona Fría se autofinancie. En abril de este año el gobierno de Javier Milei llevó el recargo a 6% y el 2 de junio lo volvió a aumentar al 6,2%.

La intención de aumentar el recargo es reforzar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, uno de los pocos que el gobierno nacional no eliminó.

Sin embargo, no alcanza para cubrir los costos del régimen de Zona Fría. En el gobierno estiman que el recargo en las facturas debería aumentar a 10% para que el esquema se autofinancie Sin embargo, no alcanza para cubrir los costos del régimen de Zona Fría. En el gobierno estiman que el recargo en las facturas debería aumentar a 10% para que el esquema se autofinancie

Otras noticias de Urgente24

Barrera sanitaria: Con nuevo esquema, Senasa habilitó el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

Javier Milei quiere privatizar la frontera con Chile, ¿y la seguridad y los controles?

Javier Milei mantuvo la baja de retenciones para trigo/cebada y aumentarán para soja y maíz

Papa León XIV habló de la inteligencia artificial y los daños neurológicos