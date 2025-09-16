"Mañana (miércoles 17/9) será un día de quilombos en el Congreso Nacional"

marcha-universitaria2.jpg Las marchas de las universidades suelen copar la plaza del Congreso Foto: NA.

“Las universidades llevan 2 años sin que se hiciera alguna modificación a un sistema donde se reciben apenas 1 de cada 4 estudiantes. La Casa Rosada se ha encerrado en temas que podría resolver con bastante holgura ya que tiene un superávit de miles de millones de dólares y el Garrahan tiene un presupuesto de US$ 50 millones anuales”.

“Los Milei están en una ciénaga de internas tan grande debido a que, por ejemplo, están colonizados en la función diaria por dirigentes peronistas”.

Jueves muy agitado en el Senado

La oposición se impuso esta tarde en la reunión de Labor Parlamentaria de la cámara alta y por ello llevará al recinto el rechazo al veto de la Casa Rosada sobre la ley que activó un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional.

La norma aprobada el 10/7 fue vetada por la Casa Rosada pero ahora es impulsada nuevamente por los 23 gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si lograran los dos tercios, la definición quedaría en manos de Diputados.

Cuando se aprobó la ley, votaron por la afirmativa 56 legisladores y apenas uno en contra, Luis Juez.

Todo hace prever que Balcarce 50 afrontará una nueva derrota contra los mandatarios de los estados subnacionales.

La distribución de los ATN se haría, entonces, de forma diaria y automática como ocurre con la coparticipación federal.