Google acaba de lanzar una bomba tecnológica que podría cambiar completamente la experiencia de usuario en Windows. La compañía de Mountain View presentó una aplicación experimental que desafía directamente las funcionalidades nativas del sistema operativo de Microsoft, ofreciendo una alternativa superior para buscar información tanto local como en la web.
REVOLUCIÓN DIGITAL
Google destrona a Microsoft con su nueva app que cambiará para siempre Windows
Google presentó una herramienta que promete reemplazar la búsqueda tradicional del sistema operativo con inteligencia artificial integrada en Windows.
Inteligencia artificial al servicio de Google
Esta innovadora herramienta permite a los usuarios acceder instantáneamente a una potente barra de búsqueda mediante la combinación de teclas Alt + Espacio, sin importar qué aplicación esté ejecutándose en ese momento. La funcionalidad recuerda inmediatamente a Spotlight de macOS, pero con las ventajas adicionales del ecosistema Google.
La nueva aplicación integra múltiples fuentes de información en una sola interfaz. Los usuarios pueden explorar simultáneamente archivos locales del ordenador, aplicaciones instaladas, documentos almacenados en Google Drive y resultados de búsqueda web. Esta convergencia representa un salto cualitativo respecto a las herramientas de búsqueda tradicionales de Windows.
Lo que realmente distingue esta aplicación es su integración con Google Lens y el Modo IA. Los usuarios pueden seleccionar cualquier elemento visible en pantalla para obtener información contextual, traducir texto en tiempo real o resolver problemas matemáticos complejos. Esta funcionalidad transforma la pantalla completa en una superficie interactiva de búsqueda.
El Modo IA permite formular consultas conversacionales complejas, alejándose de las búsquedas tradicionales por palabras clave. Los usuarios pueden hacer preguntas naturales y recibir respuestas detalladas con enlaces de seguimiento, creando una experiencia más fluida e intuitiva.
La podés descargar y activar desde acá.
Disponibilidad limitada genera expectativa
Actualmente, la aplicación se encuentra disponible exclusivamente a través de Search Labs, el programa experimental de Google, y solo para usuarios de Estados Unidos con sistemas Windows 10 o superiores. La interfaz está disponible únicamente en inglés, lo que genera expectativa sobre su eventual expansión global.
Esta estrategia de lanzamiento gradual permite a Google recopilar feedback valioso antes del despliegue masivo, aunque también genera cierta frustración entre usuarios internacionales ansiosos por probar estas innovaciones.
