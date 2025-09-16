urgente24
OMNI Google > Microsoft > Windows

REVOLUCIÓN DIGITAL

Google destrona a Microsoft con su nueva app que cambiará para siempre Windows

Google presentó una herramienta que promete reemplazar la búsqueda tradicional del sistema operativo con inteligencia artificial integrada en Windows.

16 de septiembre de 2025 - 20:45
Google siempre innova.

Google siempre innova.

Google acaba de lanzar una bomba tecnológica que podría cambiar completamente la experiencia de usuario en Windows. La compañía de Mountain View presentó una aplicación experimental que desafía directamente las funcionalidades nativas del sistema operativo de Microsoft, ofreciendo una alternativa superior para buscar información tanto local como en la web.

image

Seguir leyendo

Inteligencia artificial al servicio de Google

Esta innovadora herramienta permite a los usuarios acceder instantáneamente a una potente barra de búsqueda mediante la combinación de teclas Alt + Espacio, sin importar qué aplicación esté ejecutándose en ese momento. La funcionalidad recuerda inmediatamente a Spotlight de macOS, pero con las ventajas adicionales del ecosistema Google.

La nueva aplicación integra múltiples fuentes de información en una sola interfaz. Los usuarios pueden explorar simultáneamente archivos locales del ordenador, aplicaciones instaladas, documentos almacenados en Google Drive y resultados de búsqueda web. Esta convergencia representa un salto cualitativo respecto a las herramientas de búsqueda tradicionales de Windows.

Lo que realmente distingue esta aplicación es su integración con Google Lens y el Modo IA. Los usuarios pueden seleccionar cualquier elemento visible en pantalla para obtener información contextual, traducir texto en tiempo real o resolver problemas matemáticos complejos. Esta funcionalidad transforma la pantalla completa en una superficie interactiva de búsqueda.

image

El Modo IA permite formular consultas conversacionales complejas, alejándose de las búsquedas tradicionales por palabras clave. Los usuarios pueden hacer preguntas naturales y recibir respuestas detalladas con enlaces de seguimiento, creando una experiencia más fluida e intuitiva.

La podés descargar y activar desde acá.

Disponibilidad limitada genera expectativa

Actualmente, la aplicación se encuentra disponible exclusivamente a través de Search Labs, el programa experimental de Google, y solo para usuarios de Estados Unidos con sistemas Windows 10 o superiores. La interfaz está disponible únicamente en inglés, lo que genera expectativa sobre su eventual expansión global.

image

Esta estrategia de lanzamiento gradual permite a Google recopilar feedback valioso antes del despliegue masivo, aunque también genera cierta frustración entre usuarios internacionales ansiosos por probar estas innovaciones.

---------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES