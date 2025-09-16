Google destrona a Microsoft con su nueva app que cambiará para siempre Windows

Lo que realmente distingue esta aplicación es su integración con Google Lens y el Modo IA. Los usuarios pueden seleccionar cualquier elemento visible en pantalla para obtener información contextual, traducir texto en tiempo real o resolver problemas matemáticos complejos. Esta funcionalidad transforma la pantalla completa en una superficie interactiva de búsqueda.

image

El Modo IA permite formular consultas conversacionales complejas, alejándose de las búsquedas tradicionales por palabras clave. Los usuarios pueden hacer preguntas naturales y recibir respuestas detalladas con enlaces de seguimiento, creando una experiencia más fluida e intuitiva.

La podés descargar y activar desde acá.

Disponibilidad limitada genera expectativa

Actualmente, la aplicación se encuentra disponible exclusivamente a través de Search Labs, el programa experimental de Google, y solo para usuarios de Estados Unidos con sistemas Windows 10 o superiores. La interfaz está disponible únicamente en inglés, lo que genera expectativa sobre su eventual expansión global.

image

Esta estrategia de lanzamiento gradual permite a Google recopilar feedback valioso antes del despliegue masivo, aunque también genera cierta frustración entre usuarios internacionales ansiosos por probar estas innovaciones.

---------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa