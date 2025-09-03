Alphabet (Google) vuela más de un 9% tras caso antimonopolio

El fallo sí prohíbe a Google firmar contratos de exclusividad en las búsquedas y le impone la obligación de compartir datos limitados con competidores, en un esquema inspirado en la experiencia de Yahoo Japón. Se trata de un paquete que incluye:

Intercambio de datos : Google deberá compartir su índice de búsqueda una sola vez y ciertos datos de usuarios con empresas como OpenAI , Perplexity , DuckDuckGo o Microsoft Bing . Los algoritmos clave, como PageRank , quedarán fuera.

: Google deberá compartir su índice de búsqueda una sola vez y ciertos datos de usuarios con empresas como , , o . Los algoritmos clave, como , quedarán fuera. Sindicación de resultados: durante cinco años, Google ofrecerá a competidores resultados orgánicos y anuncios de texto bajo condiciones comerciales vigentes. El límite inicial será de 40% de los resultados orgánicos, con una reducción progresiva.

La implementación se activará recién hacia 2027 o 2028, tras la apelación de Google, y tendrá vigencia de seis años.

Todo esto fue tratado en profundidad por Urgente24 en: Google festeja, no tendrá que vender Chrome: Un juez dijo..siga..siga

Lo que queda protegido

El gran alivio para Alphabet es que el 35% de sus ingresos por búsquedas, generados a través de Chrome, y el 48% provenientes de dispositivos Apple, se mantienen intactos. Tampoco se tocarán los TAC (Traffic Acquisition Costs), es decir, los pagos que Google realiza a terceros como Apple o Samsung para ser el buscador por defecto.

El tribunal advirtió que podría reconsiderar estos puntos si la competencia no se restablece, aunque los analistas consideran improbable un giro en ese sentido.

Reacción del mercado

La reacción bursátil fue inmediata: Alphabet subió casi US$20 por acción en la jornada, lo que implica una capitalización de mercado que se expandió en más de US$250.000 millones en un solo día.

Los analistas consideran que el fallo despeja la mayor incertidumbre regulatoria de los últimos años y que el foco del mercado volverá a estar en la inteligencia artificial y en el despliegue de Gemini, su modelo competidor de ChatGPT. Los analistas consideran que el fallo despeja la mayor incertidumbre regulatoria de los últimos años y que el foco del mercado volverá a estar en la inteligencia artificial y en el despliegue de Gemini, su modelo competidor de ChatGPT.

En paralelo, el tribunal de Virginia aún debe definir el otro frente judicial que enfrenta Google, relacionado con su negocio publicitario. Si bien su alcance es menor, mantiene un nivel de cautela entre los accionistas.

Valoración y perspectivas

Con la sentencia en mano, el consenso de Allaria ubica un fair value para GOOG entre US$230 y US$325, equivalente a un múltiplo de 20x EPS y 12x EBITDA proyectados para 2027, en línea con su promedio histórico.

La visión predominante es que la compañía logró sortear el mayor riesgo existencial a su negocio principal y que, aunque deberá ceder algo de información a competidores, su posición dominante en búsquedas no cambiará en lo inmediato. La visión predominante es que la compañía logró sortear el mayor riesgo existencial a su negocio principal y que, aunque deberá ceder algo de información a competidores, su posición dominante en búsquedas no cambiará en lo inmediato.

Alphabet advirtió que sigue analizando la decisión y expresó preocupación por el impacto en la privacidad de los usuarios, aunque celebró el hecho de poder mantener su ecosistema intacto.

5 años de estrés

Tras más de cinco años de litigios, Google se lleva una victoria clave. El mercado lo celebra con una suba de casi 10% en sus acciones, mientras los reguladores deberán conformarse con medidas correctivas de alcance limitado.

El centro de gravedad vuelve a desplazarse hacia la carrera por la IA agentic y cómo Alphabet aprovechará su poder de distribución para expandir Gemini en navegadores y dispositivos.

El veredicto despejó la amenaza más grande de los últimos años y, al menos por ahora, el buscador más famoso del mundo sigue intacto en el trono. El veredicto despejó la amenaza más grande de los últimos años y, al menos por ahora, el buscador más famoso del mundo sigue intacto en el trono.

Más noticias en Urgente24

Milei puede evitar que difundan audios, pero no la desconfianza (dolarización)

Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral

Voto blando achicado y núcleo duro desanimado: Lo que dicen las encuestas que lee Milei

Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial