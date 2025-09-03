El histórico caso antimonopolio contra Google Search llegó a un desenlace mucho más favorable de lo que temía el mercado. La sentencia del juez Amit Mehta determinó que Alphabet no tendrá que desprenderse de Chrome ni de Android, ni tampoco suspender los millonarios pagos que realiza a Apple y a otros fabricantes para mantener sus productos preinstalados.
AUGE EN WALL STREET
Alphabet (Google) vuela más de un 9% tras caso antimonopolio
El histórico caso antimonopolio contra Google llegó a un desenlace mucho más favorable de lo que temía el mercado y las acciones de Alphabet lo demuestran.
El fallo despeja un escenario que pudo haber golpeado el corazón del negocio de la compañía y lo reemplaza por una serie de medidas correctivas de menor impacto.
El alivio fue inmediato en la Bolsa. Las acciones de GOOG trepan más de 9% y alcanzan los US$231,29, en su nivel más alto desde julio, con una suba acumulada del 11% en apenas cinco días. El veredicto fue interpretado por los inversores como una victoria estratégica, ya que evita la desintegración del ecosistema que sostiene más del 80% de la cuota de búsquedas online.
Qué decidió la Justicia
El Departamento de Justicia había planteado sanciones extremas: obligar a Google a vender su navegador Chrome, a desinvertir en Android y a frenar los acuerdos exclusivos con fabricantes. Nada de eso prosperó.
El fallo sí prohíbe a Google firmar contratos de exclusividad en las búsquedas y le impone la obligación de compartir datos limitados con competidores, en un esquema inspirado en la experiencia de Yahoo Japón. Se trata de un paquete que incluye:
- Intercambio de datos: Google deberá compartir su índice de búsqueda una sola vez y ciertos datos de usuarios con empresas como OpenAI, Perplexity, DuckDuckGo o Microsoft Bing. Los algoritmos clave, como PageRank, quedarán fuera.
- Sindicación de resultados: durante cinco años, Google ofrecerá a competidores resultados orgánicos y anuncios de texto bajo condiciones comerciales vigentes. El límite inicial será de 40% de los resultados orgánicos, con una reducción progresiva.
La implementación se activará recién hacia 2027 o 2028, tras la apelación de Google, y tendrá vigencia de seis años.
Todo esto fue tratado en profundidad por Urgente24 en: Google festeja, no tendrá que vender Chrome: Un juez dijo..siga..siga
Lo que queda protegido
El gran alivio para Alphabet es que el 35% de sus ingresos por búsquedas, generados a través de Chrome, y el 48% provenientes de dispositivos Apple, se mantienen intactos. Tampoco se tocarán los TAC (Traffic Acquisition Costs), es decir, los pagos que Google realiza a terceros como Apple o Samsung para ser el buscador por defecto.
El tribunal advirtió que podría reconsiderar estos puntos si la competencia no se restablece, aunque los analistas consideran improbable un giro en ese sentido.
Reacción del mercado
La reacción bursátil fue inmediata: Alphabet subió casi US$20 por acción en la jornada, lo que implica una capitalización de mercado que se expandió en más de US$250.000 millones en un solo día.
En paralelo, el tribunal de Virginia aún debe definir el otro frente judicial que enfrenta Google, relacionado con su negocio publicitario. Si bien su alcance es menor, mantiene un nivel de cautela entre los accionistas.
Valoración y perspectivas
Con la sentencia en mano, el consenso de Allaria ubica un fair value para GOOG entre US$230 y US$325, equivalente a un múltiplo de 20x EPS y 12x EBITDA proyectados para 2027, en línea con su promedio histórico.
Alphabet advirtió que sigue analizando la decisión y expresó preocupación por el impacto en la privacidad de los usuarios, aunque celebró el hecho de poder mantener su ecosistema intacto.
5 años de estrés
Tras más de cinco años de litigios, Google se lleva una victoria clave. El mercado lo celebra con una suba de casi 10% en sus acciones, mientras los reguladores deberán conformarse con medidas correctivas de alcance limitado.
El centro de gravedad vuelve a desplazarse hacia la carrera por la IA agentic y cómo Alphabet aprovechará su poder de distribución para expandir Gemini en navegadores y dispositivos.
