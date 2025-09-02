Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral

image El gobernador mantuvo en Ciudad de Buenos Aires una reunión de trabajo con Alejandra Monteoliva. Foto: Gobierno de Santa Fe

Además, intercambiaron información clave sobre las bandas narcocriminales que operan en Santa Fe, con el objetivo de identificar y capturar a los prófugos cuyas búsquedas permanecen activas. Vale recordar que la Provincia tiene un programa de recompensas y recientemente se creó la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, mediante cuyo trabajo la Policía de Investigaciones (PDI), detuvo la semana pasada en Dock Sud, en Buenos Aires a Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu.

En ese contexto, se estableció una hoja de ruta para profundizar la cooperación entre fuerzas federales y provinciales, basada en el cruce de datos de inteligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de investigación judicial y la asignación de recursos que permitan sostener la presencia del Estado en el territorio.

Otro de los ejes que se debatió fue la modernización del equipamiento policial. Pullaro recordó que la Provincia ya licitó la compra de 600 camionetas nuevas destinadas a reforzar la movilidad y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

"La inversión en equipamiento es central para que la Policía pueda dar una respuesta más rápida y eficaz en cada procedimiento", cerró.

Último golpe al narcotráfico

Tal lo mencionado, el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Marcelo Albornoz, confirmó el traslado a la cárcel de Piñero de Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados en la provincia. Por su captura, el Estado santafesino ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.

image Uno de los diez delincuentes más buscados por la Provincia fue capturado el martes en Buenos Aires y trasladado el viernes al penal de máxima seguridad. Foto: Gobierno de Santa Fe

Gómez era requerido por la Justicia en una causa por homicidio y otra por asociación ilícita, ambas bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, se lo señala por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, vinculado a la banda de Los Monos, quien cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

El detenido también fue referente de Leandro "Pollo" Vinardi y de Carlos Daniel "Toro" Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos se encuentran presos y fueron involucrados en la disputa que desembocó en el crimen de Lorenzo "Jimi" Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

La inclusión de Gómez en la lista de los más buscados respondía a su peligrosidad y a su rol en hechos de fuerte repercusión pública. "La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que generan en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia", había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el 5 de agosto, al presentar la nómina.

Apoyo a Pablo Nicoletti

En su visita a Buenos Aires, Pullaro también se mostró con el candidato a diputado provincial por Somos Buenos Aires, Pablo Nicoletti. La junta giró en torno a la inseguridad, señalada como la principal preocupación de los vecinos de La Plata.

El gobernador de Santa Fe compartió su experiencia en la gestión provincial, donde avanzó contra las mafias del narcotráfico y buscó ordenar a la policía. Ese camino, fue tomado como referencia por Nicoletti para plantear un modelo aplicable en La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablonicoletti_/status/1962617280652607696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962617280652607696%7Ctwgr%5E20be32b4c073831b3acea95411c79799951b6b62%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.0221.com.ar%2Fla-plata%2Fpablo-nicoletti-recibio-el-apoyo-maximiliano-pullaro-y-planteo-la-seguridad-como-prioridad-la-plata-n115291&partner=&hide_thread=false Con el gobernador Maximiliano Pullaro compartimos un encuentro donde conversamos sobre seguridad, la principal preocupación que tenemos los platenses.



Su experiencia en Santa Fe, donde logró avances enormes la seguridad, enfrentándose a mafias del narcotráfico y ordenando la… pic.twitter.com/WaoSPc7Fdu — Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) September 1, 2025

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa

PAMI paga hasta 5 y 6 veces más caros lentes intraoculares para jubilados