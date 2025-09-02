SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, estuvo en Buenos Aires para reunirse con la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de repasar los últimos operativos realizados en Rosario y otras ciudades de la Provincia en el marco de la lucha contra el crimen organizado/narcotráfico.
FOCO EN NARCOTRÁFICO
Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral
Maximiliano Pullaro estuvo en Buenos Aires con la secretaria de Seguridad de la Nación para seguir haciendo pie en el narcotráfico. Apoyo a Pablo Nicoletti.
El encuentro se centró en evaluar los resultados de las detenciones recientes, el impacto de los procedimientos que se llevan adelante en territorio santafesino y la planificación de nuevas acciones conjuntas.
Maximiliano Pullaro mantiene el foco en seguridad
Al respecto, el mandatario reiteró que "La seguridad de los rosarinos y santafesinos en general es prioridad absoluta", por lo que subrayó la importancia de sostener una coordinación permanente entre Nación y Provincia.
Durante la mesa de diálogo, ambos funcionarios analizaron el alcance de los operativos más importantes desplegados en Rosario -considerados clave en la estrategia contra el narcotráfico- y valoraron los avances en las últimas detenciones de líderes y miembros de organizaciones delictivas.
Además, intercambiaron información clave sobre las bandas narcocriminales que operan en Santa Fe, con el objetivo de identificar y capturar a los prófugos cuyas búsquedas permanecen activas. Vale recordar que la Provincia tiene un programa de recompensas y recientemente se creó la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, mediante cuyo trabajo la Policía de Investigaciones (PDI), detuvo la semana pasada en Dock Sud, en Buenos Aires a Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu.
En ese contexto, se estableció una hoja de ruta para profundizar la cooperación entre fuerzas federales y provinciales, basada en el cruce de datos de inteligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de investigación judicial y la asignación de recursos que permitan sostener la presencia del Estado en el territorio.
Otro de los ejes que se debatió fue la modernización del equipamiento policial. Pullaro recordó que la Provincia ya licitó la compra de 600 camionetas nuevas destinadas a reforzar la movilidad y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
"La inversión en equipamiento es central para que la Policía pueda dar una respuesta más rápida y eficaz en cada procedimiento", cerró.
Último golpe al narcotráfico
Tal lo mencionado, el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Marcelo Albornoz, confirmó el traslado a la cárcel de Piñero de Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados en la provincia. Por su captura, el Estado santafesino ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.
Gómez era requerido por la Justicia en una causa por homicidio y otra por asociación ilícita, ambas bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, se lo señala por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, vinculado a la banda de Los Monos, quien cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.
El detenido también fue referente de Leandro "Pollo" Vinardi y de Carlos Daniel "Toro" Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos se encuentran presos y fueron involucrados en la disputa que desembocó en el crimen de Lorenzo "Jimi" Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.
La inclusión de Gómez en la lista de los más buscados respondía a su peligrosidad y a su rol en hechos de fuerte repercusión pública. "La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que generan en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia", había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el 5 de agosto, al presentar la nómina.
Apoyo a Pablo Nicoletti
En su visita a Buenos Aires, Pullaro también se mostró con el candidato a diputado provincial por Somos Buenos Aires, Pablo Nicoletti. La junta giró en torno a la inseguridad, señalada como la principal preocupación de los vecinos de La Plata.
El gobernador de Santa Fe compartió su experiencia en la gestión provincial, donde avanzó contra las mafias del narcotráfico y buscó ordenar a la policía. Ese camino, fue tomado como referencia por Nicoletti para plantear un modelo aplicable en La Plata.
