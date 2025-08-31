Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa

Con la irreverencia que la define, Canosa no perdió oportunidad de lanzar dardos envenenados hacia su anterior empleador. En un video promocional difundido a través de la cuenta de Instagram de Carnaval Stream, la conductora fue contundente: "Tengo tantas cosas para decir. Al fin un lugar que me deja decir lo que quiero".

Embed - Carnaval Stream on Instagram: "Tenemos un NOTICIÓN ¿Querían más de @vivianacanosaok ? Lo piden, lo tienen A partir de septiembre “El Bulo De Viviana” te acompaña todos los días de 18 a 20 hs. #carnavalstream #stream #streaming #argentina #vivianacanosa" View this post on Instagram A post shared by Carnaval Stream (@carnavalstream)

Las tensiones creativas que motivaron su salida quedaron expuestas cuando la propia Canosa explicó los motivos de su partida anticipada. Tras conversar con Pablo Codevilla, gerente de contenidos del canal, para coordinar su salida adelantada, reveló a sus panelistas una incompatibilidad fundamental de visiones: "Les resumo lo que pasó: el canal quería un programa y yo quería otro. El canal quería un 80 por ciento de espectáculos y 20 de política, y yo al revés. Lo que pasa es que me enteré al aire".

