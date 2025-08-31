Viviana Canosa vuelve a la carga con la artillería pesada que la caracteriza, y esta vez promete no guardarse absolutamente nada. La conductora, quien protagonizó uno de los escándalos mediáticos más resonantes del año, encontró en el streaming la libertad que los canales tradicionales le negaron, o al menos eso dice. Su nueva trinchera se llamará "El bulo de Viviana" y desde el lunes 1 de septiembre promete sacudir el tablero mediático con declaraciones que harán temblar más de un escritorio ejecutivo.
"TENGO TANTAS COSAS PARA DECIR"
Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa
Tras su conflictiva salida de El Trece, Viviana Canosa estrena ciclo en Carnaval Stream y todo indica que no se guardará nada.
El comienzo de año de la periodista resultó una montaña rusa que comenzó con expectativas. El 10 de marzo desembarcaba en El Trece con "Viviana en vivo", un proyecto que parecía consolidar su regreso a la televisión abierta tras años de travesía por distintas señales. Sin embargo, lo que debía ser una apuesta a largo plazo se transformó en una experiencia efímera: apenas cuatro meses y medio después, el 24 de julio, cerraba definitivamente el ciclo una semana antes de lo estipulado contractualmente.
El punto de inflexión llegó cuando Canosa decidió atravesar una línea roja que pocos se atreven a cruzar en el ambiente mediático. Su denuncia pública contra Lizy Tagliani desencadenó una investigación judicial que rápidamente escaló hasta los tribunales federales de Comodoro Py. La causa, que indagaba sobre una presunta red de trata de menores, salpicó a figuras de peso, incluyendo a Marley, Florencia Peña, Humberto Tortonese, Damián Betular y Elizabeth Vernaci.
Podría decirse que, esta controversia selló su destino en la televisión tradicional. No obstante, la reconocida comunicadora demostró una vez más su capacidad de reinvención. A principios de junio ya había asegurado su desembarco en Carnaval Stream, donde los lunes integra "Cónclave" junto a pesos pesados como Alejandro Fantino, Jorge Rial y Fabián Doman. Mientras que, mantiene otro espacio los miércoles denominado "Revueltos" compartiendo pantalla exclusivamente con Rial.
Viviana Canosa lanza programa propio y promete tensión
La partida de El Trece no fue precisamente armoniosa, y según reveló Jorge Rial, su compañera de streaming está "ardida" luego de esa experiencia. De ahí nació la propuesta de "El bulo de Viviana", que se emitirá de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 20:00 horas, transformándose en su plataforma personal para expresar todo aquello que las estructuras televisivas tradicionales le impedían ventilar.
Con la irreverencia que la define, Canosa no perdió oportunidad de lanzar dardos envenenados hacia su anterior empleador. En un video promocional difundido a través de la cuenta de Instagram de Carnaval Stream, la conductora fue contundente: "Tengo tantas cosas para decir. Al fin un lugar que me deja decir lo que quiero".
Las tensiones creativas que motivaron su salida quedaron expuestas cuando la propia Canosa explicó los motivos de su partida anticipada. Tras conversar con Pablo Codevilla, gerente de contenidos del canal, para coordinar su salida adelantada, reveló a sus panelistas una incompatibilidad fundamental de visiones: "Les resumo lo que pasó: el canal quería un programa y yo quería otro. El canal quería un 80 por ciento de espectáculos y 20 de política, y yo al revés. Lo que pasa es que me enteré al aire".
