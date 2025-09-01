La verdad de Silvina y Vanina Escudero: Reconciliación y lucha por la maternidad

Embed

Mientras tanto, Silvina Escudero siguió el programa desde su casa y publicó en Instagram una foto viendo a su hermana en televisión: "En mi reposo viendo a mi hermaniña @vaninaescudero con la Sra @mirthalegrand". Así quedó claro que la reconciliación, aparte de real, también era sincera, y que ambas priorizan mantener la intimidad familiar frente al ojo público.

La batalla silenciosa de Silvina Escudero

Si el conflicto con Vanina marcó un quiebre, la vida personal de Silvina viene con una lucha mucho más compleja. La bailarina atravesó la pérdida de un embarazo y otros momentos duros que no siempre compartió públicamente. "Conté la pérdida de un embarazo, pero no fue la única. Y es devastador, sobre todo para la mujer que pone el cuerpo, que deja trabajos y responsabilidades", relató recientemente.

Su historia le trajo sororidad en lo digital: recibe mensajes de personas que atraviesan situaciones similares y encuentran en su experiencia un espejo y contención. "Nos acompañamos desde la intimidad de las redes", explicó. También reflexionó sobre cómo mostrar alegría en redes sociales no siempre coincide con la realidad: "Trato de mostrar alegría porque entiendo que la vida es así. A mí me tocó esta y a otros les toca otra distinta. No es lo que queremos, es lo que es. Y tenemos que hacer lo mejor con eso”.

Además, destacó la importancia de la terapia y de sostenerse en la resiliencia: "Siempre alguien se puede sentir lastimado. Escucho hablar de maternidad y me dan bronca algunas cosas, porque si no lo viviste, no lo entendés. Yo entré 22 veces a un quirófano en tres años. Soy positiva, pero hay momentos en que el brillo se apaga".

En conjunto, la reconciliación entre Vanina y Silvina y la apertura de Silvina sobre su duelo personal muestran que la familia y la resiliencia son los verdaderos ejes que sostienen a quienes viven bajo la exposición pública, y que los vínculos pueden recomponerse sin perder intimidad ni dignidad.

