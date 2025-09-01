El conflicto entre Vanina Escudero y Silvina Escudero fue uno de los temas que más ruido generó en los medios durante 2024. Pero este sábado, en La Noche de Mirtha, Vanina habló sobre el distanciamiento que mantuvo con su hermana y cómo lograron recomponer su vínculo, después de que Silvina se refiriera a su embarazo y otros momentos personales difíciles.
LAS HERMANAS SEAN UNIDAS
La verdad de Silvina y Vanina Escudero: Reconciliación y lucha por la maternidad
Silvina y Vanina Escudero resolvieron sus diferencias tras meses de distanciamiento. Silvina Escudero también habló de su proceso tras perder un embarazo.
Pocos meses, mucha repercusión: Cómo Vanina y Silvina sanaron su vínculo
El momento que todos esperaban llegó temprano en el programa, cuando Mirtha Legrand le preguntó a Vanina Escudero sin vueltas: "¿Vos estuviste peleada con tu hermana?". Vanina, con una sonrisa que ocultaba algo de incomodidad, respondió: "Sabés que yo sabía que me ibas a preguntar eso". Y a continuación, relató cómo manejaron sus conflictos con respeto y límites claros.
La bailarina reconoció que la pelea fue breve, de unos meses, aunque el ruido mediático hizo que pareciera más largo: "Por más que estuvimos distanciadas, obviamente, el amor de hermanas y de familia siempre estuvo. Nunca quisimos contar lo que había sucedido. Eso quedó entre nosotras".
El diálogo continuó con Mirtha subrayando la incomodidad que genera no hablarse con un hermano: "Debe ser horrible estar peleada con una hermana, debe ser espantoso. No hablarse durante… ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto duró eso?". Vanina aclaró: "Unos meses. Algunos meses. Sí, lo que pasa es que fue un momento en el que quizás teníamos como mucha exposición el año pasado, entonces tantas notas hablando de lo mismo, parece que fue mucho tiempo, pero no. Fueron meses".
Mientras tanto, Silvina Escudero siguió el programa desde su casa y publicó en Instagram una foto viendo a su hermana en televisión: "En mi reposo viendo a mi hermaniña @vaninaescudero con la Sra @mirthalegrand". Así quedó claro que la reconciliación, aparte de real, también era sincera, y que ambas priorizan mantener la intimidad familiar frente al ojo público.
La batalla silenciosa de Silvina Escudero
Si el conflicto con Vanina marcó un quiebre, la vida personal de Silvina viene con una lucha mucho más compleja. La bailarina atravesó la pérdida de un embarazo y otros momentos duros que no siempre compartió públicamente. "Conté la pérdida de un embarazo, pero no fue la única. Y es devastador, sobre todo para la mujer que pone el cuerpo, que deja trabajos y responsabilidades", relató recientemente.
Su historia le trajo sororidad en lo digital: recibe mensajes de personas que atraviesan situaciones similares y encuentran en su experiencia un espejo y contención. "Nos acompañamos desde la intimidad de las redes", explicó. También reflexionó sobre cómo mostrar alegría en redes sociales no siempre coincide con la realidad: "Trato de mostrar alegría porque entiendo que la vida es así. A mí me tocó esta y a otros les toca otra distinta. No es lo que queremos, es lo que es. Y tenemos que hacer lo mejor con eso”.
Además, destacó la importancia de la terapia y de sostenerse en la resiliencia: "Siempre alguien se puede sentir lastimado. Escucho hablar de maternidad y me dan bronca algunas cosas, porque si no lo viviste, no lo entendés. Yo entré 22 veces a un quirófano en tres años. Soy positiva, pero hay momentos en que el brillo se apaga".
En conjunto, la reconciliación entre Vanina y Silvina y la apertura de Silvina sobre su duelo personal muestran que la familia y la resiliencia son los verdaderos ejes que sostienen a quienes viven bajo la exposición pública, y que los vínculos pueden recomponerse sin perder intimidad ni dignidad.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La Libertad Avanza pregunta a Javier Milei: ¿Quién paga la cuenta del 07/09?
Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa