"No fuiste fácil": La triste despedida de Silvina Escudero al 2024

Embed - Silvina Escudero en Instagram: "Querido 2024: No fuiste fácil, para serte sincera fuiste difícil, muy difícil. Hubo momentos incluso en los que no sabía ni cómo continuar, como enfrentarme a lo que seguía. Me doliste mucho. Despedí sueños, enfrenté pérdidas tremendas, viví muchas ausencias, duelé varias veces. Ufff que si fuiste terrible? Si! Creo que el peor de mi vida. No todo lo pude resolver y lo que hice, capaz no fue como hubiese querido; pero se que di lo mejor de mi, lo más que pude. Me hiciste dar cuenta de lo fuerte que soy, y de lo valiente que puedo llegar a ser. Estoy orgullosa de mi misma (nunca me lo había dicho). Porque hubo días que aún estando hecha pedazos, salí con entereza a enfrentar la vida y hasta sonreír. No quiero perder de vista que también hubo hechos de superación y logros. Terminé de cursar mi tercer año de locución, quedándome solo 3 materias para el próximo año recibirme. Tuve multiples trabajos de mucha satisfacción. Conocí personas nuevas, con hermosos corazones. Pero lo que atesoro como oro puro son mis vínculos. Ellos me ayudaron y me acompañaron a cada paso. Ni hace falta nombrarlos, saben quienes son. Gracias infinitas por ayudarme a levantarme una y otra vez. 2025 estoy lista para nuevos desafíos, para cumplir sueños y lograr metas…ya se que me vas a hacer muy feliz! (Solo entendeme que algunos días voy a seguir llorando al 2024)."

