Silvina Escudero quedó en "shock" tras la dolorosa pérdida de un ser querido

Embed - Silvina Escudero on Instagram: "Cory de mi corazón ♥ Aún estoy en shock que ya no estés más en este plano, no puedo creer como pasó todo tan rápido. Me salen solo palabras de agradecimiento. Que buen amigo fuiste. Acompañándome en cada tristeza, escribiéndome y siempre dispuesto a ayudar. Atento y amoroso. Ya se te extraña mucho pero te tengo presente todo el tiempo. Gracias gracias gracias por haber sido tan buena persona, tan buen amigo. VOLA MUY ALTO CORITA DE MI CORAZÓN! Me dejas una enseñanza más, la vida es hoy y nada tiene más importancia que el amor.! Tu Silvita, como me decías vos nena! @rodfederico"

