De cara a la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming Nicolás Occhiato, fundador de LUZU TV, se molestó con OLGA y Telefe, porque además de transmitirlo han decidido cobrarles a quienes quieran votar por la terna a "Mejor Comunidad" y Mario Pergolini no se quedó afuera del reclamo.
MARTÍN FIERRO DE LOS CANALES DE STREAMING
Mario Pergolini bancó a Nicolás Occhiato en su crítica a OLGA y Telefe: "Una ridiculez"
Luego de que el creador de LUZU TV criticara los votos pagos que impulsarán en la reconocida entrega, Mario Pergolini dio su punto de vista al respecto.
"Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió en sus redes sociales para generar repercusión y el creador de Vorterix no tardó en salir a apoyarlo.
Y aprovechó para dejar en claro su apoyo: "Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista. Me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu, no es necesario, nosotros no necesitamos que nos comprueben nada".
El presagio de Mario Pergolini sobre los canales de streaming
Es preciso recordar que hace algunos días Mario Pergolini lanzó un duro presagio sobre qué ocurrirá con los canales de streaming durante una entrevista.
Creo que hemos llegado a lo más que se puede ver masivamente. Si todo el mundo cree va a ser un streaming de 50.000, 100.000 personas, mirá, está equivocado", explicó.
A su vez, el reconocido empresario y expresó tajante: "El streaming de cinco chicos diciendo cosas se va a terminar porque ya está, se dijo todo lo que teníamos que decir".
Fue el entrevistador Sebastián Davidovsky quien pretendió preguntarle si el clásico esquema de jóvenes hablando sobre anécdotas o debatiendo sobre cuestiones más bien banales iba a llegar a su fin, y el conductor se animó a adelantar: "Sí, esa muere".
