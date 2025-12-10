urgente24
Mario Pergolini bancó a Nicolás Occhiato en su crítica a OLGA y Telefe: "Una ridiculez"

Luego de que el creador de LUZU TV criticara los votos pagos que impulsarán en la reconocida entrega, Mario Pergolini dio su punto de vista al respecto.

10 de diciembre de 2025 - 08:46
Mario Pergolini apoyó a Nicolás Occhiato en su crítica a OLGA y Telefe: "Una ridiculez".

Mario Pergolini apoyó a Nicolás Occhiato en su crítica a OLGA y Telefe: "Una ridiculez".

Foto: Captura de video X 10/12/2025

"Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió en sus redes sociales para generar repercusión y el creador de Vorterix no tardó en salir a apoyarlo.

Mario Pergolini respaldó a Nicolás Occhiato en su crítica de cara a los Martín Fierro de los canales de streaming.

Mario Pergolini respaldó a Nicolás Occhiato en su crítica de cara a los Martín Fierro de los canales de streaming.


Al respecto el empresario expresó: "Tenés que pagar para votar a 'Mejor Comunidad'. Y la verdad que hacer eso es de una ridiculez, es de una bajeza. Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito".

Y aprovechó para dejar en claro su apoyo: "Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista. Me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu, no es necesario, nosotros no necesitamos que nos comprueben nada".

El presagio de Mario Pergolini sobre los canales de streaming

Es preciso recordar que hace algunos días Mario Pergolini lanzó un duro presagio sobre qué ocurrirá con los canales de streaming durante una entrevista.

Creo que hemos llegado a lo más que se puede ver masivamente. Si todo el mundo cree va a ser un streaming de 50.000, 100.000 personas, mirá, está equivocado", explicó.

A su vez, el reconocido empresario y expresó tajante: "El streaming de cinco chicos diciendo cosas se va a terminar porque ya está, se dijo todo lo que teníamos que decir".

Fue el entrevistador Sebastián Davidovsky quien pretendió preguntarle si el clásico esquema de jóvenes hablando sobre anécdotas o debatiendo sobre cuestiones más bien banales iba a llegar a su fin, y el conductor se animó a adelantar: "Sí, esa muere".

