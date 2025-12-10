Mario Pergolini bancó a Nicolás Occhiato en su crítica a OLGA y Telefe: "Una ridiculez"

Y aprovechó para dejar en claro su apoyo: "Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista. Me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu, no es necesario, nosotros no necesitamos que nos comprueben nada".

El presagio de Mario Pergolini sobre los canales de streaming

Es preciso recordar que hace algunos días Mario Pergolini lanzó un duro presagio sobre qué ocurrirá con los canales de streaming durante una entrevista.

Creo que hemos llegado a lo más que se puede ver masivamente. Si todo el mundo cree va a ser un streaming de 50.000, 100.000 personas, mirá, está equivocado", explicó.

A su vez, el reconocido empresario y expresó tajante: "El streaming de cinco chicos diciendo cosas se va a terminar porque ya está, se dijo todo lo que teníamos que decir".

Fue el entrevistador Sebastián Davidovsky quien pretendió preguntarle si el clásico esquema de jóvenes hablando sobre anécdotas o debatiendo sobre cuestiones más bien banales iba a llegar a su fin, y el conductor se animó a adelantar: "Sí, esa muere".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

Diputado libertario pintó de violeta el despacho de Mayra Mendoza (y quedó en 'offside')

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta