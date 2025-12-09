Dos cazas F/A-18 Super Hornet de USA sobre cielo venezolano

El modelo es el principal caza de la aviación naval norteamericana, opera desde portaaviones base, misiones de combate, patrulla, apoyo cercano a tierra, escolta y supresión de defensas antiaéreas hostiles.

Fuentes militares, que refiere el medio Infobae, señalan que de la Marina estadounidense (US Navy) los controla en tareas relacionadas del Gerald R. Ford (portaaviones) y su grupo de ataque.

Señalemos que USS Gerald R. Ford en el área conlleva apoyo logístico y militar para el desarrollo de patrullas continuadas.

El grupo integrado por el portaaviones suma destructores, fragatas y unidades aéreas equipadas para distintos escenarios de conflicto.

Gobiernos aliados

Según informantes de US Navy la finalidad de los despliegues es reforzar la “seguridad marítima” y coordinar acciones con gobiernos aliados en el hemisferio.

