Dos cazas F/A-18 Super Hornet de USA sobre cielo venezolano

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela. La trayectoria de las aeronaves fue rastreada en tiempo real mediante la plataforma digital FlightRadar24, donde fueron observados acercándose al Lago de Maracaibo desde el interior del Golfo de Venezuela. Las maniobras aumentan la tensión entre USA y el país latinoamericano
En la jornada del domingo, sistemas internacionales de monitoreo también reportaron el paso de dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet cerca del territorio venezolano, según la misma aplicación.
Los aviones, sobrevolaron la zona adyacente a Curazao y la franja marítima frente al estado de Falcón. Este despliegue coincidió con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe.
Grupo de ataque
La presencia del grupo de ataque se enmarca en la ofensiva ordenada por el gobierno estadounidense para ejercer presión sobre las “redes criminales que operan en el hemisferio”.
Super Hornet
Los F/A-18 Super Hornet son máquinas “multimisión capaces de ejecutar operaciones aire-aire y aire-tierra”, equipados con un cañón interno de 20 mm con misiles guiados y armamento de precisión.
El modelo es el principal caza de la aviación naval norteamericana, opera desde portaaviones base, misiones de combate, patrulla, apoyo cercano a tierra, escolta y supresión de defensas antiaéreas hostiles.
Fuentes militares, que refiere el medio Infobae, señalan que de la Marina estadounidense (US Navy) los controla en tareas relacionadas del Gerald R. Ford (portaaviones) y su grupo de ataque.
Señalemos que USS Gerald R. Ford en el área conlleva apoyo logístico y militar para el desarrollo de patrullas continuadas.
El grupo integrado por el portaaviones suma destructores, fragatas y unidades aéreas equipadas para distintos escenarios de conflicto.
Gobiernos aliados
Según informantes de US Navy la finalidad de los despliegues es reforzar la “seguridad marítima” y coordinar acciones con gobiernos aliados en el hemisferio.
