Trump no le reconoce a Milei mérito por la victoria electoral: "Estaba perdiendo, lo apoyé y ganó"

Fue un comentario punzante el de Trump en un contexto en el que habría cierta tensión en el vínculo entre el gobierno de Milei con Washington, lo que se reflejó en que el secretario del Tesoro y artífice del rescate financiero, Scott Bessent, suspendió su visita a Buenos Aires luego de que el presidente argentino dejara plantado a Trump, que lo había invitado a compartir palco para el sorteo del Mundial 2026, que será compartido entre USA, Canadá y México.

Nunca se oficializaron los motivos por los que Milei dejó plantado a Trump, con quien siempre se mostró alineado al extremo. Pero desde la Casa Rosada hicieron trascender que se debía al enfrentamiento con el titular de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. Con su ausencia - se dijo extraoficialmente- el Presidente evitaba convalidar a Tapia, quien enfrenta diversas acusaciones.

Noticia en desarrollo.