Donald Trump no se anduvo con chiquitas. Lejos de reconocerle a Javier Milei algún mérito por el cual LLA ganó las elecciones de medio término, el presidente de USA tomó todo el crédito por el resultado de octubre. Según aseguró, el oficialismo "estaba perdiendo" los comicios hasta su intervención con el rescate financiero del Tesoro de su país y su explícito endorsement político.
TRAS EL PLANTÓN
Trump no le reconoce a Milei mérito por la victoria electoral: "Estaba perdiendo, lo apoyé y ganó"
El presidente de USA se adjudicó el triunfo oficialista en las elecciones de medio término. Fue luego del desplante de Milei en el sorteo del Mundial.
“Estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, dijo Trump en su muy particular estilo durante una entrevista con el portal Politico.
Ese comentario se coló cuando la periodista Dasha Burns le consultó sobre si el Tesoro estadounidense le daría el mismo apoyo financiero al húngaro Victor Orban. Trump desmintió que se lo haya prometido, aunque admitió que se lo pidió.
La periodista le preguntó entonces a Trump si consideraría involucrarse en alguna de las elecciones europeas para apoyar a líderes que “crea más adecuados”.
Y Trump respondió: “Bueno, yo apoyaría... He apoyado a gente, pero también a gente que a muchos europeos no les gusta. He apoyado a Viktor Orban. Apoyé a Milei en Argentina. Estaba perdiendo en las elecciones, yo lo apoyé y ganó por una mayoría aplastante”, dijo.
Fue un comentario punzante el de Trump en un contexto en el que habría cierta tensión en el vínculo entre el gobierno de Milei con Washington, lo que se reflejó en que el secretario del Tesoro y artífice del rescate financiero, Scott Bessent, suspendió su visita a Buenos Aires luego de que el presidente argentino dejara plantado a Trump, que lo había invitado a compartir palco para el sorteo del Mundial 2026, que será compartido entre USA, Canadá y México.
Nunca se oficializaron los motivos por los que Milei dejó plantado a Trump, con quien siempre se mostró alineado al extremo. Pero desde la Casa Rosada hicieron trascender que se debía al enfrentamiento con el titular de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. Con su ausencia - se dijo extraoficialmente- el Presidente evitaba convalidar a Tapia, quien enfrenta diversas acusaciones.
Noticia en desarrollo.